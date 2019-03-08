 Мей очікують у Страсбурзі для порятунку угоди про Brexit перед голосуванням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

Мей очікують у Страсбурзі для порятунку угоди про Brexit перед голосуванням

Глава британського уряду Тереза Мей може вирушити до Страсбурга, щоб ще раз обговорити остаточний текст угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС. 12 березня британський парламент має знову голосувати щодо угоди.

Symbolbild Brexit (picture-alliance/dpa/A.Franke)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей може вирушити в понеділок, 11 березня, до Страсбурга, щоб ще раз обговорити остаточний текст угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

"Британська прем'єрка вирушить сьогодні ввечері до Страсбурга, як я розумію, аби спробувати остаточно узгодити угоду, якщо це можливо, щоб мати змогу подати її на важливе голосування завтра в парламенті", - цитує міністра інформагенція AFP.

Натомість джерело AFP у британському уряді не підтвердило інформацію про плани Мей відвідати Страсбург і зазначило, що глава ірландського МЗС поспішив зробити таку заяву.

DW.COM

Якщо парламент не підтримає угоду уряду про вихід Великобританії з ЄС або перенесе його, то Brexit взагалі може не відбутися, вважає британська прем'єрка Тереза Мей. Вона закликала ЄС зробити ще одне "зусилля". (08.03.2019)

Після чергового раунду переговорів Лондону і Брюсселю не вдалося знайти жодного рішення, яким чином гарантувати затвердження угоду про вихід британським парламентом, повідомив головний переговорник від ЄС Мішель Барньє. (06.03.2019)

12 березня у британському парламенті має відбутися чергове голосування щодо угоди уряду з ЄС про Brexit. Якщо Мей не отримає більшість для ратифікації угоди, то в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, який запланований на 29 березня.

У Європарламенті в Страсбурзі цього тижня триває пленарна сесія. На ній будуть присутні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і офіційний представник ЄС на переговорах із Лондоном щодо Brexit Мішель Барньє.

Барньє заявив у коментарі AFP, що Мей слід зосередитися на переговорах із членами британського парламенту замість переговорів із ЄС.

Чому британські депутати не підтримують угоду про Brexit

Більшість британських парламентарів-противників угоди невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Брюссель відмовився переглядати вже узгоджену сторонами угоду й погодився тільки на певні зміни до декларації про майбутні відносини.

Піддані Сполученого Королівства підтримали ідею виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) на референдумі 23 червня 2016 року. "За" таке рішення проголосували 52 відсотки, проти - 48 відсотків учасників плебісциту.

Наприкінці березня 2017 року Великобританія офіційно передала Брюсселю заяву про вихід з ЄС. Аби угода про Brexit набула чинності, її повинні будуть ратифікувати всі 27 країн ЄС та Європарламент.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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Після чергового раунду переговорів Лондону і Брюсселю не вдалося знайти жодного рішення, яким чином гарантувати затвердження угоду про вихід британським парламентом, повідомив головний переговорник від ЄС Мішель Барньє.

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