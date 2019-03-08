Мей очікують у Страсбурзі для порятунку угоди про Brexit перед голосуванням

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей може вирушити в понеділок, 11 березня, до Страсбурга, щоб ще раз обговорити остаточний текст угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

"Британська прем'єрка вирушить сьогодні ввечері до Страсбурга, як я розумію, аби спробувати остаточно узгодити угоду, якщо це можливо, щоб мати змогу подати її на важливе голосування завтра в парламенті", - цитує міністра інформагенція AFP.

Натомість джерело AFP у британському уряді не підтвердило інформацію про плани Мей відвідати Страсбург і зазначило, що глава ірландського МЗС поспішив зробити таку заяву.

12 березня у британському парламенті має відбутися чергове голосування щодо угоди уряду з ЄС про Brexit. Якщо Мей не отримає більшість для ратифікації угоди, то в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, який запланований на 29 березня.

У Європарламенті в Страсбурзі цього тижня триває пленарна сесія. На ній будуть присутні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і офіційний представник ЄС на переговорах із Лондоном щодо Brexit Мішель Барньє.

Барньє заявив у коментарі AFP, що Мей слід зосередитися на переговорах із членами британського парламенту замість переговорів із ЄС.

Чому британські депутати не підтримують угоду про Brexit

Більшість британських парламентарів-противників угоди невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Брюссель відмовився переглядати вже узгоджену сторонами угоду й погодився тільки на певні зміни до декларації про майбутні відносини.

Піддані Сполученого Королівства підтримали ідею виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) на референдумі 23 червня 2016 року. "За" таке рішення проголосували 52 відсотки, проти - 48 відсотків учасників плебісциту.

Наприкінці березня 2017 року Великобританія офіційно передала Брюсселю заяву про вихід з ЄС. Аби угода про Brexit набула чинності, її повинні будуть ратифікувати всі 27 країн ЄС та Європарламент.