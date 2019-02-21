Мей знову відклала голосування щодо Brexit - до 12 березня

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей пообіцяла перенести голосування в парламенті щодо угоди з Євросоюзом про Brexit на 12 березня. Раніше було заплановано, що 26 лютого вона презентує депутатам результати своїх переговорів з Брюсселем, а 27 лютого відбудеться голосування за угоду.

"Ми не будемо проводити голосування в парламенті цього тижня, але гарантуємо, що це станеться до 12 березня", - заявила вона у неділю, 23 лютого, в літаку під час подорожі до Каїра, де вона візьме участь у саміті лідерів ЄС з представниками Ліги арабських держав, і де такожвідбудеться черговий раунд її переговорів з лідерами ЄС щодо угоди про Brexit, передає агенція Reuters. Мей також додала, що все ще розраховує на вихід Великобританії з блоку 29 березня і що уряд продовжує працювати над цим.

Тим часом міністр захисту довкілля Майкл Гоув запевнив у неділю, що Лондон вже досягнув прогресу на переговорах з ЄС щодо Brexit. "Я розумію, що прогрес був досягнутий", - сказав він щодо переговорів про так званий backstop - механізм для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та британською провінцією Північна Ірландія. Він також закликав політиків не намагатися втрутитися в переговори про угоду після того, як напередодні троє міністрів виступили проти Brexit без угоди та за перенесення його дати.

В ЄС вже неодноразово наголошували, що не мають наміру змінювати вироблені упродовж тривалих переговорів пункти угоди, зазначаючи, що компромісний договір є "єдино можливим". Утім, у Брюсселі готові додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини з Лондоном. Над ними працюють експерти від обох сторін.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, однак сторони ще не затвердили угоду про відносини після цього. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий" Brexit.