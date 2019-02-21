 Мей знову відклала голосування щодо Brexit - до 12 березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Мей знову відклала голосування щодо Brexit - до 12 березня

Голосування щодо угоди з Євросоюзом про вихід з блоку у британському парламенті відбудеться за два тижні до самого Brexit. Тереза Мей продовжує переговори з Брюсселем.

Тереза Мей знову перенесла голосування про Brexit

Тереза Мей знову перенесла голосування про Brexit

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей пообіцяла перенести голосування в парламенті щодо угоди з Євросоюзом про Brexit на 12 березня. Раніше було заплановано, що 26 лютого вона презентує депутатам результати своїх переговорів з Брюсселем, а 27 лютого відбудеться голосування за угоду.

"Ми не будемо проводити голосування в парламенті цього тижня, але гарантуємо, що це станеться до 12 березня", - заявила вона у неділю, 23 лютого, в літаку під час подорожі до Каїра, де вона візьме участь у саміті лідерів ЄС з представниками Ліги арабських держав, і де такожвідбудеться черговий раунд її переговорів з лідерами ЄС щодо угоди про Brexit, передає агенція Reuters. Мей також додала, що все ще розраховує на вихід Великобританії з блоку 29 березня і що уряд продовжує працювати над цим.

Тим часом міністр захисту довкілля Майкл Гоув запевнив у неділю, що Лондон вже досягнув прогресу на переговорах з ЄС щодо Brexit. "Я розумію, що прогрес був досягнутий", - сказав він щодо переговорів про так званий backstop - механізм для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та британською провінцією Північна Ірландія. Він також закликав політиків не намагатися втрутитися в переговори про угоду після того, як напередодні троє міністрів виступили проти Brexit без угоди та за перенесення його дати.

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Депутати британського парламенту відхилили пропозицію уряду щодо подальших переговорів з Брюсселем стосовно угоди про Brexit та неможливості неврегульованого виходу країни з ЄС. (14.02.2019)

Британські міністри - у справах бізнесу, праці та юстиції - вимагають перенести дату виходу країни з Євросоюзу, якщо парламент не підтримає нову угоду з Брюсселем. Прем'єрка Мей має представити її наступного тижня. (23.02.2019)

В ЄС вже неодноразово наголошували, що не мають наміру змінювати вироблені упродовж тривалих переговорів пункти угоди, зазначаючи, що компромісний договір є "єдино можливим". Утім, у Брюсселі готові додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини з Лондоном. Над ними працюють експерти від обох сторін.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, однак сторони ще не затвердили угоду про відносини після цього. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий" Brexit.

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