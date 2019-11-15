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Медичний туризм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "медичний туризм".

Медичний туризм - користування медичними послугами не в своїй країні, а за кордоном. Як правило, пацієнти вдаються до медичного туризму, оскільки певні медичні послуги є в їхній країні є недоступні або ж лікування за межами своєї країни є значно дешевшим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Медичний туризм: у яких країнах лікуються українці

Медичний туризм: у яких країнах лікуються українці 15.11.2019

Лікування за кордоном для багатьох українських тяжкохворих досі залишається єдиним шансом вижити. Через дорожнечу медичних послуг у Західній Європі пацієнти з України дедалі частіше вирушають до Туреччини.
До стоматолога в Україну: іноземці освоюють новий вид туризму

До стоматолога в Україну: іноземці освоюють новий вид туризму 28.12.2018

Протезування зубів - річ не з дешевих. Не дивно, що чимало німців їдуть для цього, наприклад, до Польщі, бо там дешевше. Поляки ж, у свою чергу, останнім часом освоюють медичний туризм в Україні.
Медичний туризм як золота жила німецьких лікарень

Медичний туризм як золота жила німецьких лікарень 16.01.2018

Щороку у Німеччині лікуються майже 250 тисяч іноземних паціентів. Медичний туризм приносить клінікам більше 1,2 мільярда євро на рік. Докладніше про цей бізнес - в інтерв'ю з експертом сфери Єнсом Ющаком.
У німецьких клініках дедалі більше українських пацієнтів

У німецьких клініках дедалі більше українських пацієнтів 28.03.2013

Незважаючи на високу вартість медичних послуг у Німеччині, дедалі більше громадян з пострадянського простору приїздить сюди на лікування. Про причини зростання такого попиту дізнавалися кореспонденти DW.
Україна – Ізраїль: упорядкувати медичний туризм, аби лікування стало доступнішим

Україна – Ізраїль: упорядкувати медичний туризм, аби лікування стало доступнішим 15.12.2009

В Ізраїлі сподіваються налагодити медичний туризм з України, який допоможе українцям отримувати необхідне лікування бюджетним коштом. На переконання багатьох експертів, ця галузь в Україні є поки вкрай неупорядкованою.
Медичний туризм у Європі

Медичний туризм у Європі 03.10.2009

Нідерланди другий раз поспіль визнані найкращими в Євросоюзі зі рівнем охорони здоров'я. Про це йдеться у доповіді Euro Consumer Index. Друге місце посіла Данія, а на останньому опинилася — Болгарія.
Лікування у Німеччині – нова ніша туристичного бізнесу

Лікування у Німеччині – нова ніша туристичного бізнесу 01.05.2008

Попит народжує пропозицію. Це залізне правило спрацювало і на досвіді Ольги Шнайдер. Її туристична фірма відкрила для себе нову нішу – медичний туризм.