На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "медичний туризм".

Медичний туризм - користування медичними послугами не в своїй країні, а за кордоном. Як правило, пацієнти вдаються до медичного туризму, оскільки певні медичні послуги є в їхній країні є недоступні або ж лікування за межами своєї країни є значно дешевшим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.