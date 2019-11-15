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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "медичний туризм".
Медичний туризм - користування медичними послугами не в своїй країні, а за кордоном. Як правило, пацієнти вдаються до медичного туризму, оскільки певні медичні послуги є в їхній країні є недоступні або ж лікування за межами своєї країни є значно дешевшим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Ізраїлі сподіваються налагодити медичний туризм з України, який допоможе українцям отримувати необхідне лікування бюджетним коштом. На переконання багатьох експертів, ця галузь в Україні є поки вкрай неупорядкованою.