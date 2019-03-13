 Медичне страхування: хто за це платить у Німеччині? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.03.2019

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Політика й суспільство

Медичне страхування: хто за це платить у Німеччині? (відео)

Медичне страхування за кошт роботодавця з одночасним зменшенням податків пообіцяла Юлія Тимошенко. Уляна Супрун назвала це "популістським міфом" і навела приклад Німеччини. То як саме працює медичне страхування у ФРН?

Медична страховка у Німеччині покриває необхідні хірургічні операції

Медична страховка у Німеччині покриває необхідні хірургічні операції

У запалі передвиборчих перегонів кандидатка у президенти Юлія Тимошенко пообіцяла запровадити обов’язкове медичне страхування за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на них. Чим викликала, м'яко кажучи, подив у виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Та назвала це "популістським міфом" і "страховою фантазією", що стане непідйомним тягарем для бізнесу та стимулом "іти ще глибше в тінь". Уляна Супрун стверджує, що безкоштовного страхування не існує, і в усьому світі за нього платять як роботодавці, так і самі працівники. Як приклад навела Німеччину. Ось, як це працює:


 

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