Медичне страхування: хто за це платить у Німеччині? (відео)

У запалі передвиборчих перегонів кандидатка у президенти Юлія Тимошенко пообіцяла запровадити обов’язкове медичне страхування за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на них. Чим викликала, м'яко кажучи, подив у виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Та назвала це "популістським міфом" і "страховою фантазією", що стане непідйомним тягарем для бізнесу та стимулом "іти ще глибше в тінь". Уляна Супрун стверджує, що безкоштовного страхування не існує, і в усьому світі за нього платять як роботодавці, так і самі працівники. Як приклад навела Німеччину. Ось, як це працює:



