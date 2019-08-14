Медична реформа: згорнути не можна продовжити (відео)

Критики медичної реформи сподіваються, що новий уряд її скасує, адже навіть Володимир Зеленський не раз критикував Уляну Супрун. Водночас для багатьох паціентів та лікарів згортання медреформи стане кроком назад.
Одним з найгучніших опонентів Уляни Супрун останніх місяців став радник президента Зеленського Михайло Радуцький, засновник та колишній співвласник приватної клініки "Борис". Спікер "Слуги народу" з медичної тематики каже - пані Супрун навряд залишиться на чолі міністерства, але про відкат реформ і мови немає.
Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у розмові з DW - про політичну підтримку, невдоволених реформами та співпрацю з новим президентом. (30.04.2019)
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у соцмережах хвалиться збільшенням зарплат лікарів завдяки медичній реформі. DW розбиралася, чи справді це так. (09.08.2018)
З 1 липня в Україні стартував новий етап медичної реформи. А також почав діяти новий перелік послуг, які українцям мають надавати сімейні лікарі. За які аналізи не потрібно платити? (02.07.2018)
Уляну Супрун не раз намагалися усунути з посади через медичну реформу в Україні. DW перевірила, як медреформа втілюється в провінції та чому одні лікарі задоволені, а інші - категорично проти нововведень. (26.02.2019)