Меджліс закликав ООН визнати депортацію кримських татар геноцидом

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко направив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу і державам-членам організації офіційну заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944 року. Про це в суботу, 18 травня, повідомила прес-служба постійного представництва України в ООН.

"Постпред Володимир Єльченко передав генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів і урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні. Як наголошується, звернення буде поширено як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв депортації кримських татар. Нещодавно сейм Латвії ухвалив заяву, присвячену 75-й річниці депортації, в якій визнав події 1944 року геноцидом кримськотатарського народу.