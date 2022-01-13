Лавки з пластикових кришок: не сміття, а цінний ресурс? (16.12.2020)

Активісти організацій "Агенти змін" та "Україна без сміття" півроку збирали пластикові кришки від пляшок, аби виготовити з них вуличні меблі. Кажуть, лавки з відходів мають довести, що сміття може не лише забруднювати довкілля, але й прикрашати його.