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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "меблі".
Найбільший у світі меблевий салон - imm cologne - щороку відбувається в Кельні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Активісти організацій "Агенти змін" та "Україна без сміття" півроку збирали пластикові кришки від пляшок, аби виготовити з них вуличні меблі. Кажуть, лавки з відходів мають довести, що сміття може не лише забруднювати довкілля, але й прикрашати його.
Засновник легендарної фірми, яка стверджує, що принципово не дає хабарів, таки не дожив до відкриття філії IKEA в Україні. Він помер 27 січня на 91 році життя. Про меблеву імперію Інгвара Кампрада - у нашій фотогалерії.