Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Меблі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "меблі".

Найбільший у світі меблевий салон - imm cologne - щороку відбувається в Кельні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що роблять зі старими вітровими турбінами (13.01.2022) 13.01.2022

Старі вітрові турбіни можна спалити як сміття. Але кращий спосіб - переробити їх на мости, меблі та інші корисні речі.
МКЧХ передав на окуповані території 36 тонн гуманітарної допомоги - Держприкордонслужба

МКЧХ передав на окуповані території 36 тонн гуманітарної допомоги - Держприкордонслужба 17.07.2021

Для потреб жителів ОРДЛО доставлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг та продуктові набори, повідомили в Держприкордонслужбі України.

Лавки з пластикових кришок: не сміття, а цінний ресурс? (16.12.2020) 16.12.2020

Активісти організацій "Агенти змін" та "Україна без сміття" півроку збирали пластикові кришки від пляшок, аби виготовити з них вуличні меблі. Кажуть, лавки з відходів мають довести, що сміття може не лише забруднювати довкілля, але й прикрашати його.
IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні

IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні 30.06.2020

Після того, як екоактивісти обвинуватили закарпатського постачальника деревини шведської меблевої компанії IKEA у незаконній вирубці лісів, компанія ініціювала розслідування цієї справи.
10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA

10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA 29.06.2020

Скандал з імовірно незаконно зрубаною в Україні деревиною для бренду IKEA проливає світло на масштабні проблеми у лісовій галузі України. Країна втрачає ліси, отримуючи крихти у міжнародному ланцюжку виробництва меблів.
IKEA запустила інтернет-магазин в Україні

IKEA запустила інтернет-магазин в Україні 14.05.2020

Шведський рітейлер IKEA пропонує українським покупцям близько 3 600 товарів для дому. Покупці зможуть замовляти з доставкою додому або забирати товар у Києві самостійно.
imm cologne: меблі мають бути екологічними і розумними (фото)

imm cologne: меблі мають бути екологічними і розумними (фото) 14.01.2020

У Кельні цими днями проходить один з найбільших меблевих ярмарків - imm cologne. Основні тренди цього сезону - ті ж, що і пару останніх років: екологічність і інтелігентність.
Чи може мінімалізм допомогти врятувати планету?

Чи може мінімалізм допомогти врятувати планету? 08.01.2020

Менше речей - більше добробуту, упевнені мінімалісти. Причому зменшення споживання, на їхню думку, іде на користь не лише людям, але й планеті.
IKEA заплатить 46 мільйонів доларів за смерть дворічного хлопчика

IKEA заплатить 46 мільйонів доларів за смерть дворічного хлопчика 07.01.2020

Шведський меблевий концерн і батьки дитини, загиблого від падіння 32-кілограмового комода, дійшли згоди про компенсацію.
Любов та гроші: як молоді німці фінансують спільне життя

Любов та гроші: як молоді німці фінансують спільне життя 07.05.2019

Репортер DW поговорив з трьома молодими парами про те, як вони ведуть свої фінансові справи: на чиї гроші купують меблі, оплачують спільне житло та ведуть домашнє господарство.

100 років Баугаузу: лампа-куля та меблі з трубок як ікони стилю (10.01.2019) 10.01.2019

Баугауз святкує 100-річний ювілей. Мінімалізм, зручність і практичність - головні ознаки цієї мистецької школи. А ви знаєте приклади баугаузу в Україні?

Неординарна п'ятірка: меблі з незвичних матеріалів (фотогалерея)

Неординарна п'ятірка: меблі з незвичних матеріалів (фотогалерея) 27.04.2018

Для деяких дизайнерів виготовляти меблі з дуба або ж бука видається занадто нудно. Тому вони експериментують з альтернативними матеріалами.
Неординарна п'ятірка: меблі з незвичних матеріалів

Неординарна п'ятірка: меблі з незвичних матеріалів 27.04.2018

Для деяких дизайнерів виготовляти меблі з дуба або ж бука видається занадто нудно. Тому вони експериментують з альтернативними матеріалами.

Мода на мінімалізм: німці проти споживацтва (20.03.2018) 20.03.2018

Не заставляти квартиру меблями, електроприлади брати в оренду і загалом тягати за собою менше баласту – мінімалізм здобуває чимдалі більше прихильників у Німеччині.

Після смерті засновника IKEA - заповіт торговця меблями (фотогалерея)

Після смерті засновника IKEA - заповіт торговця меблями (фотогалерея) 29.01.2018

Засновник легендарної фірми, яка стверджує, що принципово не дає хабарів, таки не дожив до відкриття філії IKEA в Україні. Він помер 27 січня на 91 році життя. Про меблеву імперію Інгвара Кампрада - у нашій фотогалерії.

Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий 29.01.2018

Засновник легендарної фірми, яка стверджує, що принципово не дає хабарів, таки не дожив до відкриття філії IKEA в Україні. Він помер 27 січня на 91 році життя. Про меблеву імперію Інгвара Кампрада - у нашій фотогалерії.

Інші статті