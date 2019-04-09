 МВФ прогнозує світовій економіці найнижчі з 2008 року темпи зростання | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.10.2019

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Економіка

МВФ прогнозує світовій економіці найнижчі з 2008 року темпи зростання

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки до найнижчого рівня з 2008 року. Аналітики вказують на загрози від торговельних воєн та Brexit.

МВФ знову погіршив економічний прогноз

МВФ знову погіршив економічний прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки в 2019 році на рівні трьох відсотків, що є найнижчим показником з 2008 року. Про це йдеться у прогнозі МВФ World Economic Outlook, оприлюдненому у вівторок, 15 жовтня, повідомляє агенція dpa. Як зазначається, у порівнянні з квітневим прогнозом, цей показник скоротився на 0,3 відсотка.

До сповільнення зростання економіки, за даними МВФ, призвели значною мірою торговельні суперечки в світі, а також інші ризики, серед яких вихід Великобританії зі складу ЄС. При цьому на 2020 рік МВФ прогнозує зростання світової економіки на рівні 3,4 відсотка.

Ситуація в Єврозоні

Зокрема, МВФ погіршив прогноз зростання для Єврозони. Так, на 2019 рік прогнозується зростання на рівні 1,2 відсотка, що на 0,1 відсотка менше, ніж у липневому прогнозі. На 2020 рік МВФ прогнозує Єврозоні зростання на рівні 1,4 відсотка (на 0,2 відсотка менше ніж прогнозувалось у липні). Як зазначається, поряд із ситуацією з економіками, що розвиваються, Єврозона є ключовим фактором, який впливає на погіршення ситуації зі світовою економікою. 

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На погіршення ж прогнозу для Єврозони вплинуло також зниження прогнозованих показників для Німеччини, яка є її найбільшою економікою. Так, за даними МВФ, у 2019 році економічне зростання ФРН прогнозується лише на рівні 0,5 відсотка, що на 0,2 відсоткових пункта менше, ніж прогнозувалось у липні.

Прогноз для України

У той же час, згідно з прогнозом МВФ, в Україні цього року очікується зростання економіки на три відсотки, так само, як і в 2020 році. Згідно з оприлюдненим макропрогнозом, очікується, що рівень інфляції за результатами поточного року в Україні складе 8,7 відсотка, а в 2020 році скоротиться до 5,9 відсотка.

Зростання споживчих цін в Україні у 2019 році МВФ прогнозує на рівні семи відсотків, а наприкінці 2020 року - 5,6 відсотка. При цьому безробіття у нинішньому та наступному роках очікується на рівні 8,7 та 8,2 відсотка відповідно.

Нагадаємо, нещодавно призначена директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що нині світова економіка переживає фазу "одночасного сповільнення" темпів розвитку. Тож, за її словами, цього року аналітики МВФ очікують сповільнення показників економічного зростання у 90 відсотках країн. При цьому Георгієва застерегла від глобальних наслідків економічних воєн.

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