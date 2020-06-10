МВФ погіршив прогноз спаду ВВП України до 8,2 відсотка

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у вівторок, 9 червня, погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році з 7,7 відсотка, як прогнозувалося у квітні, до 8,2 відсотка. Про це повідомляється на сайті МВФ.

Крім того, погіршився прогноз ВВП України на 2021 рік з 3,6 відсотка до 1,1 відсотка. У 2022 році МВФ очікує прискорення економіки України до трьох відсотків.

Крім того, згідно з новим прогнозом, дефіцит рахунку України може скласти 1,7 відсотка ВВП у 2020 році. Наступного року цей показник може зрости до двох відсотків, а в 2022 році зменшиться до 1,9 відсотка.

Як повідомлялося, МВФ затвердив 18-місячну програму для України на п'ять мільярдів доларів з першим траншем у 2,1 мільярда доларів. Нова програма має допомогти Україні вирішити економічні проблеми, пов'язані з епідемією COVID-19.

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