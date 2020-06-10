 МВФ погіршив прогноз спаду ВВП України до 8,2 відсотка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МВФ погіршив прогноз спаду ВВП України до 8,2 відсотка

Міжнародний валютний фонд спрогнозував падіння ВВП України в 2020 році до 8,2 відсотка. У 2021 році у МВФ очікують показник ВВП на рівні 1,1 відсотка, а у 2022 році - три відсотки.

МВФ погіршив прогноз спаду ВВП України

МВФ погіршив прогноз спаду ВВП України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у вівторок, 9 червня, погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році з 7,7 відсотка, як прогнозувалося у квітні, до 8,2 відсотка. Про це повідомляється на сайті МВФ.

Крім того, погіршився прогноз ВВП України на 2021 рік з 3,6 відсотка до 1,1 відсотка. У 2022 році МВФ очікує прискорення економіки України до трьох відсотків.

Крім того, згідно з новим прогнозом, дефіцит рахунку України може скласти 1,7 відсотка ВВП у 2020 році. Наступного року цей показник може зрости до двох відсотків, а в 2022 році зменшиться до 1,9 відсотка.

Як повідомлялося, МВФ затвердив 18-місячну програму для України на п'ять мільярдів доларів з першим траншем у 2,1 мільярда доларів. Нова програма має допомогти Україні вирішити економічні проблеми, пов'язані з епідемією COVID-19.

Читайте також: Кредит від МВФ: чи вистачить Україні грошей?

Дивитись відео 04:13

Експорт з України: хто замінив Росію і що заважає продавати більше (28.05.2020)

Також за темою

Ukrainische Nationalbank zum neuen 1000 Hrywnja Geldschein

Кредит МВФ: чи вистачить Україні грошей? 10.06.2020

Україна отримає п'ять мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду на покриття дефіциту держбюджету в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Водночас потреби уряду у грошах значно більші.

Washington The International Monetary Fund IMF | IWF Hauptquartier

МВФ затвердив програму для України на 5 мільярдів доларів 10.06.2020

МВФ затвердив 18-місячну програму для України на п'ять мільярдів доларів з першим траншем у 2,1 мільярда доларів. Нова програма має допомогти Україні вирішити економічні проблеми, пов'язані з епідемією COVID-19.

Ukraine Kiew Coronavirus

Як український уряд хоче відновлювати економіку після COVID-19? 02.06.2020

Уряд України замислився на "економічним відновленням" в умовах епідемії та затвердив програму стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19. Експерти вважають низку її положень відірваними від життя.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Народовладдя від Зеленського: плюси і мінуси

Законопроєкт про народовладдя через референдум президент подав до ВР як невідкладний. Експертів це насторожує.  

Дефіцит держбюджету України на 2020 рік збільшився до майже 300 мільярдів гривень

Чи вистачить Україні грошей МВФ?

Україна отримає п'ять мільярдів доларів від МВФ на покриття дефіциту держбюджету. Але треба більше.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  