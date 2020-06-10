 МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2020

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Новини

МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки

МВФ очікує падіння світової економіки на 4,9 відсотка і прогнозує її повільніше відновлення. На тлі пандемії COVID-19 аналітики МВФ погіршили прогноз.

МВФ погіршив прогноз падіння економіки у світі до 4,9 відсотка

МВФ погіршив прогноз падіння економіки у світі до 4,9 відсотка

Міжнародний валютний фонд очікує на тлі пандемії  COVID-19  падіння світової економіки на 4,9 відсотка у 2020 році. Про це йдеться в оновленому прогнозі, опублікованому у середу, 24 червня. Ще в квітні цього року аналітики МВФ прогозували світовій економіці мінус у три відсотки.  Ці втрати світової економіки за два роки (2020-21) еквівалентні 12 трильйонам доларів.

"Прогнозується, що світовий обсяг виробництва знизиться на мінус 4,9 відсотка у 2020 році, що на 1,9 відсотка нижче нашого квітневого прогнозу. Потім прогнозується часткове відновлення економіки із ростом у 5,4 відсотка у 2021 році", - зазначається у прогнозі МВФ.

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Відновлення світової економіки

"Ця криза, як ніяка інша, матиме таке саме несхоже на попередні відновлення економіки", - зазначають у прогнозі МВФ. У Фонді пояснюють, що країни відкривають свої кордони і дозволяють відновлення роботи закладів і підприємств нерівномірно і з різними темпами.

Загалом у МВФ прогнозують зростання світової економіки у 2021 році на 5,4 відсотка. Наразі у Фонді припускають, що відновлення світової економіки буде більш поступовим, ніж прогнозувалося раніше.

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Високий ступінь невизначеності навколо прогнозу МВФ

Водночас аналітики звертають увагу на високий ступінь невизначеності, що може вплинути на прогноз як позитивно, так і негативно. Позитивними невизначеностями Фонд називає створення вакцини, покращення методів лікування та додаткову урядову підтримку.

Негативним фактором може стати нова хвиля інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. Це може погіршити мобільність та збільшити витрати та заборгованості.

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