МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки

Міжнародний валютний фонд очікує на тлі пандемії COVID-19 падіння світової економіки на 4,9 відсотка у 2020 році. Про це йдеться в оновленому прогнозі, опублікованому у середу, 24 червня. Ще в квітні цього року аналітики МВФ прогозували світовій економіці мінус у три відсотки. Ці втрати світової економіки за два роки (2020-21) еквівалентні 12 трильйонам доларів.

"Прогнозується, що світовий обсяг виробництва знизиться на мінус 4,9 відсотка у 2020 році, що на 1,9 відсотка нижче нашого квітневого прогнозу. Потім прогнозується часткове відновлення економіки із ростом у 5,4 відсотка у 2021 році", - зазначається у прогнозі МВФ.

Читайте також: МВФ прогнозує найбільший за сто років обвал світової економіки

Відновлення світової економіки

"Ця криза, як ніяка інша, матиме таке саме несхоже на попередні відновлення економіки", - зазначають у прогнозі МВФ. У Фонді пояснюють, що країни відкривають свої кордони і дозволяють відновлення роботи закладів і підприємств нерівномірно і з різними темпами.

Загалом у МВФ прогнозують зростання світової економіки у 2021 році на 5,4 відсотка. Наразі у Фонді припускають, що відновлення світової економіки буде більш поступовим, ніж прогнозувалося раніше.

Читайте також: Приватизація, газ і реформи: на що пішла Україна заради кредиту МВФ

Високий ступінь невизначеності навколо прогнозу МВФ

Водночас аналітики звертають увагу на високий ступінь невизначеності, що може вплинути на прогноз як позитивно, так і негативно. Позитивними невизначеностями Фонд називає створення вакцини, покращення методів лікування та додаткову урядову підтримку.

Негативним фактором може стати нова хвиля інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. Це може погіршити мобільність та збільшити витрати та заборгованості.

Читайте також: МВФ погіршив прогноз спаду ВВП України до 8,2 відсотка