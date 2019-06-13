 МВФ очікує завершення виборів для подальшої співпраці з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

МВФ очікує завершення виборів для подальшої співпраці з Україною

Переговори про подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом відбудуться після проведення позачергових виборів до Верховної Ради, заявив представник МВФ Джеррі Райс.

МВФ готовий продовжити переговори з Україною після виборів

МВФ готовий продовжити переговори з Україною після виборів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує завершення виборів до Верховної Ради, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю з Україною. Про це у четвер, 13 червня, заявив речник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні. 

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - сказав він, коментуючи можливий запуск нової програми України з МВФ наприкінці цього року, передає агенція "Інтерфак-Україна". Представник фонду нагадав, що в травні в Києві працювала місія МВФ, яка мала початкові дискусії з президентом країни Володимиром Зеленським.

Місія МВФ працювала в Україні в травні, однак поїхала без рекомендацій про виділення чергового траншу. Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив, що місія готова повернутися до Києва після проведення парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики.

DW.COM

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Нову програму співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становить близько 3,9 мільярда доларів. При цьому майже 1,4 мільярда доларів було надано відразу, тоді як решту коштів виділятимуть за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня. Зараз Конституційний суд розглядає подання 62-х народних депутатів щодо відповідності Конституції цього указу президента.

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