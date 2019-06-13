МВФ очікує завершення виборів для подальшої співпраці з Україною

Переговори про подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом відбудуться після проведення позачергових виборів до Верховної Ради, заявив представник МВФ Джеррі Райс.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує завершення виборів до Верховної Ради, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю з Україною. Про це у четвер, 13 червня, заявив речник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.
"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - сказав він, коментуючи можливий запуск нової програми України з МВФ наприкінці цього року, передає агенція "Інтерфак-Україна". Представник фонду нагадав, що в травні в Києві працювала місія МВФ, яка мала початкові дискусії з президентом країни Володимиром Зеленським.
Місія МВФ працювала в Україні в травні, однак поїхала без рекомендацій про виділення чергового траншу. Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив, що місія готова повернутися до Києва після проведення парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики.
Нову програму співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становить близько 3,9 мільярда доларів. При цьому майже 1,4 мільярда доларів було надано відразу, тоді як решту коштів виділятимуть за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.
Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня. Зараз Конституційний суд розглядає подання 62-х народних депутатів щодо відповідності Конституції цього указу президента.