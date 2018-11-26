 МВФ може схвалити позику для України після 10 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

МВФ може схвалити позику для України після 10 грудня

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард очікує, що до 10 грудня українська влада виконає всі обов'язкові умови для отримання траншу.

Крістін Лагард

Крістін Лагард

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може розглянути питання щодо нової кредитної угоди з Україною на своєму засіданні після 10 грудня. Про це йдеться у заяві директорки-розпорядниці МВФ Крістін Лагард, зробленій в середу, 28 грудня, за підсумками телефонних переговорів із президентом України Петром Порошенко, передають "Українські Новини".

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"Усі попередні обов'язкові умови, як очікується, будуть виконані українською владою до 10 грудня, і після цього рада директорів обговорить надання програми stand by", - йдеться в заяві Лагард. У заяві також зазначено, що МВФ задоволений ухваленим Україною бюджетом на 2019 рік. Крім того, очільниця МВФ повідомила, що не виключена можливість надання технічної допомоги від МВФ для зміцнення податкового адміністрування.

Нагадаємо, в жовтні українська влада та МВФ досягли згоди щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA) у розмірі 3,9 мільярдів доларів, яка замінила програму розширеного фінансування (EFF). Угода  була розроблена за підтримки Світового банку та Європейського Союзу. Однією з вимог МВФ для продовження співпраці з Україною було підвищення ціни на газ для населення.

Як відомо, МВФ схвалив програму співпраці з Україною у березні 2015 року терміном на чотири роки з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. Але допомога МВФ була заморожена з квітня 2017 року, оскільки реформи в Україні сповільнилися і уряд відмовлявся підвищувати ціни на газ

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