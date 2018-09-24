МВФ збільшує кредитну допомогу Аргентині до 57 мільярдів доларів США

Міжнародний валютний фонд погодився збільшити обсяг раніше запланованої кредитної допомоги Аргентині на сім мільярдів доларів США - до 57,1 мільярда. Про це у середу, 26 вересня, у Нью-Йорку повідомив міністр економіки країни Ніколас Духовне під час спільної прес-конференції з директоркою-розпорядницею МВФ Крістін Лагард.

У червні Аргентина домовилася з МВФ про кредитну програму на три роки обсягом у 50 мільярдів доларів. Перший транш у 15 мільярдів був перказаний одразу ж. За словами Духовне, нова домовленість передбачає, що до кінця поточного року МВФ надасть на 19 мільярдів доларів кредитів більше, ніж планувалося раніше, інформує агентство AFP. Загальний обсяг фінансування, який Буенос-Айрес може отримати до кінця року, - 36,2 мільярда доларів.

Домовленість ще повинні схвалити Рада директорів МВФ та парламент Аргентини.

Очільниця МВФ Крістін Лагард повідомила, що кредитна програма спрямована на те, аби допомогти Аргентині подолати виклики, з якими вона зараз зіткнулася, і підтримати найбільш уразливі верстви аргентинського населення.

У рамках узгодження надання фінансової допомоги, влада Аргентини взяла на себе зобов'язання в поточному році скоротити дефіцит бюджету з запланованих 3,2 до 2,7 відсотка ВВП, а також щодо швидшої сплати раніше отриманих позик.

Аргентинський песо від початку року втратив до долара 50 відсотків вартості. Рівень інфляції у липня становив майже 20 відсотків, існують побоювання, що до кінця року він може сягнути 30 відсотків.