МВФ готовий до переговорів з Києвом після виборів та формування уряду

У вівторок, 28 травня керівник місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рон ван Роден заявив про готовність прибути до Києва для продовження переговорів вже після парламентських виборів та формування нового складу кабінету міністрів. Такі слова ван Родена наводить прес-служба українського президента Володимира Зеленського за підсумком його зустрічі із місією фонду.

"Ми не бачимо перешкод для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано уряд, негайно приїхати до Києва і продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", - цитує ван Родена прес-служба Зеленського.

Також представник МВФ зазначив, що до початку цих переговорів сторони проводитимуть консультації щодо формування нового порядку денного реформ, і наполіг на важливості продовження роботи антикорупційних інституцій: Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

В свою чергу Зеленський під час зустрічі заявив, що МВФ завжди був надійним партнером України. "Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань", - заявив президент.

Він також висловив сподівання, що новий склад Верховної Ради "забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від фонду" і звинуватив чинний склад парламенту у "зволіканні з ухваленням реформаторських законопроектів". Попри це Зеленський пообіцяв, що поточного тижня до парламенту буде подано законопроект про відповідальність за незаконне збагачення, на ухваленні якого наполягає МВФ.

На зустрічі разом із президентом були присутні голова Національного банку України Яків Смолій та міністерка фінансів Оксана Маркарова. Під час перемовин Смолій наголосив, що продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні.

Нагадаємо, що 28 травня, напередодні зустрічі нового президента України Володимира Зеленського з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Києві олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню Financial Times порадив главі держави оголосити дефолт за боргами МВФ. Із цією порадою Коломойський виступав вже неодноразово.

За день до цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що оголошення дефолту в Україні призведе до серйозних наслідків, від яких постраждають передусім "звичайні українці, які опиняться на межі виживання".