 МВС України: У хресній ході УПЦ МП у Києві взяли участь 20 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

МВС України: У хресній ході УПЦ МП у Києві взяли участь 20 тисяч осіб

Під час хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату в Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі за порядком стежили п'ять тисяч правоохоронців.

Хресна хода у Києві 27 липня 2018 року

Хресна хода у Києві 27 липня 2018 року

Хресна хода в Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі зібрала тисячі учасників. За даними прес-служби МВС України, до участі в проведеному в п'ятницю, 27 липня, Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) заході приєдналося близько 20 тисяч вірян.

Релігійний захід розпочався з молебню на Володимирській гірці. Далі учасники ходи вирушили за маршрутом: вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Грушевського - Києво-Печерська Лавра.

На хресну ходу прибуло не менеш 20 тисяч учасників, кажуть у поліції

На хресну ходу прибуло не менеш 20 тисяч учасників, кажуть у поліції

За даними першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, за дотриманням порядку під час акції стежило загалом п'ять тисяч поліцейських, нацгвардійців та співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Під час релігійного заходу жодних значних правопорушень зафіксовано не було, наголошують у МВС. Лише трьох людей було затримано біля будівлі Кабміну. За словами Ярового, з ними провели "профілактичну бесіду".

Одна з учасниць ходи розгорнула прапор Росії, передає інформагенція "Уніан". За цими даними, до жінки підійшли поліцейські та попросили його згорнути. Інший учасник ходи ніс світлину глави російської православної церкви патріарха Кирила. У хресній ході взяли участь політики від партії "Опозиційний блок", зокрема співголова партії Юрій Бойко, співголова парламентської фракції Олександр Вілкул, Михайло Добкін і Вадим Новинський.

Молебень на Володимирській гірці

Захід розпочав молебень на Володимирській гірці

Очікується, що посилені заходи безпеки в українській столиці триватимуть і 28 липня, коли містом з хресною ходою за єдину помістну церквупройдуть віряни Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Нагадаємо, що у квітні президент України Петро Порошенко закликав Вселенський патріархат надати томос Української помісної автокефальної церкви. Це звернення підтримала і Верховна Рада. Митрополит УПЦ КП Філарет прогнозує, що Константинополь схвалить рішення про єдину помісну автокефальну православну церкву в Україні вже до кінця 2018 року.

Дивитись відео 03:55
Now live
03:55 хв

Патріарх Філарет: Путін хоче повернути нас у рабство (31.01.2018)

DW.COM

Десятинний монастир у центрі Києва: незаконний МАФ чи храм Божий?

Байдужість влади, забобонність чиновників, підпали, петиції та акції протесту - черговий конфлікт довкола незаконної забудови, пов'язаний з діяльністю Московського патріархату в Україні, перейшов у фінальну стадію.  (08.02.2018)  

СБУ відкрила справу проти кліриків УПЦ МП через дискримінацію

Ідеться про обмеження прав громадян через їхні релігійні переконання. СБУ розслідує скандальний випадок із відмовою в обряді у Запоріжжі. (11.01.2018)  

Об'єднання українського Православ'я: чи почує Порошенка Константинополь?

Президент України оголосив про звернення до Вселенського патріарха Варфоломія із закликом про автокефалію Православної церкви в Україні. Які шанси на те, що тепер справа зрушить з місця? (18.04.2018)  

Коментар: Хресна хода Петра Порошенка

Президент Порошенко хоче увійти в історію України. Через 100 років не згадають про цукерки Roshen, а отримання автокефалії УПЦ, якщо це трапиться, запам'ятають назавжди, вважає Сергій Руденко. (18.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Патріарх Філарет: Путін хоче повернути нас у рабство (31.01.2018)  

Також за темою

Kreuzgang der Ukrainischen orthodoxen Kirche

Коментар: Хресна хода Петра Порошенка 18.04.2018

Президент Порошенко хоче увійти в історію України. Через 100 років не згадають про цукерки Roshen, а отримання автокефалії УПЦ, якщо це трапиться, запам'ятають назавжди, вважає Сергій Руденко.

Kiew Micheil Saakaschwili Anhänger Anti Poroschenko Protest

"Марш за імпічмент" у Києві: ескалації насильства ледве вдалось уникнути 17.12.2017

Нова акція протесту "Марш за імпічмент" у Києві на чолі з Міхеілом Саакашвілі призвела до найбільших досі зіткнень демонстратнів із поліцією. Організатори заявляють про провокації та не збираються припиняти протести.

Kiew Anhänger Micheil Saakaschwili Gewalt Polizei

Сутички у Києві: поліція заявляє про десятки госпіталізованих поліцейських 17.12.2017

Унаслідок сутичок між учасниками акції протесту та правоохоронцями поблизу Жовтневого палацу постраждало більше 30 поліцейських, кажуть у МВС. Міхеіл Саакашвілі тим часом говорить про сплановану провокацію.

Докладно

Додатки для смартфонів допомагають зорієнтуватися у транспортній системі багатьох міст (picture-alliance/dpa)

Додаток, з яким не заблукати (відео)

Проблеми з транспортом? Не у Вільнюсі. Мобільний додаток полегшує використання усіх транспортних засобів у місті. 

Лінія електропередачі

Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати енергокомпанію

Китайська державна компанія SGCC не змогла придбати 20 відсотків акцій оператора електромереж у ФРН. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  