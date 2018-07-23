МВС України: У хресній ході УПЦ МП у Києві взяли участь 20 тисяч осіб

Хресна хода в Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі зібрала тисячі учасників. За даними прес-служби МВС України, до участі в проведеному в п'ятницю, 27 липня, Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) заході приєдналося близько 20 тисяч вірян.

Релігійний захід розпочався з молебню на Володимирській гірці. Далі учасники ходи вирушили за маршрутом: вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Грушевського - Києво-Печерська Лавра.

На хресну ходу прибуло не менеш 20 тисяч учасників, кажуть у поліції

За даними першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, за дотриманням порядку під час акції стежило загалом п'ять тисяч поліцейських, нацгвардійців та співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Під час релігійного заходу жодних значних правопорушень зафіксовано не було, наголошують у МВС. Лише трьох людей було затримано біля будівлі Кабміну. За словами Ярового, з ними провели "профілактичну бесіду".

Одна з учасниць ходи розгорнула прапор Росії, передає інформагенція "Уніан". За цими даними, до жінки підійшли поліцейські та попросили його згорнути. Інший учасник ходи ніс світлину глави російської православної церкви патріарха Кирила. У хресній ході взяли участь політики від партії "Опозиційний блок", зокрема співголова партії Юрій Бойко, співголова парламентської фракції Олександр Вілкул, Михайло Добкін і Вадим Новинський.

Захід розпочав молебень на Володимирській гірці

Очікується, що посилені заходи безпеки в українській столиці триватимуть і 28 липня, коли містом з хресною ходою за єдину помістну церквупройдуть віряни Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Нагадаємо, що у квітні президент України Петро Порошенко закликав Вселенський патріархат надати томос Української помісної автокефальної церкви. Це звернення підтримала і Верховна Рада. Митрополит УПЦ КП Філарет прогнозує, що Константинополь схвалить рішення про єдину помісну автокефальну православну церкву в Україні вже до кінця 2018 року.