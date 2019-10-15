МВС заявило про загибель військового на Донбасі. В штабі ООС втрат не зафіксували

У середу, 23 жовтня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) загинув один український військовий. Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, під час виконання бойового завдання на передовій загинув старшина другої гаубічної артилерійської батареї Дмитро Антиков. Також зазначається, що МВС вже висловило співчуття дружині, друзям та близьким військового.

Водночас штаб ООС повідомив у ранковому зведенні, опублікованому 24 жовтня у Facebook, що втрат серед українських військовослужбовців за попередню добу "внаслідок обстрілів" не було.

На пряме запитання користувачів мережі про те, чому штаб ООС не повідомив про загибель українського аритлериста, пресслужба відповіла, що у повідомленні йдеться лише про відсутність втрат "внаслідок обстрілів".

"На жаль, люди гинуть і в інших ситуаціях - від хвороб, в автомобільних аваріях, просто в побуті", - зазначається у відповіді штабу ООС. Згідно з інформацією пресслужби ООС на запитання DW, є "інша" причина загибелі Антикова й зараз триває розслідування з цього приводу.

Також у зведенні штабу ООС повідомляється, що за минулу добу бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема із використанням забороненої мінськими домовленостями зброї.

Нагадаємо, що за день до цього в зоні проведення ООС також загинув один український військовий.

Обстріли на Донбасі почастішали після зриву запланованого на минулий тиждень розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав обстріли з боку бойовиків, тоді як проросійські сепаратисти звинувачують у зриві домовленостей Київ.

10 жовтня у Москві заявили, що зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське є передумовою для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України.

15 жовтня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Мартін Зайдік заявив, що під час переговорів у Мінську сторони не змоги узгодити новий графік розведення сил біля Золотого та Петрівського. Він також констатував, що останнім часом на Сході України різко збільшилась кількість обстрілів.