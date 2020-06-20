МВС Білорусі повідомило про близько 270 затриманих учасників пікетів

Близько 270 жителів Білорусі були затримані під час та після акцій солідарності, які не були санкціоновані владою. Про це ввечері в суботу, 20 червня, повідомила пресслужба МВС Білорусі. "Складено близько 270 протоколів про адміністративні правопорушення, переважно за порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також непокору законній вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень", - йдеться в повідомленні відомства, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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У міністерстві закликали громадян країни та іноземців "не створювати конфліктні, провокаційні ситуації".

Тим часом незареєстрований у Білорусі правозахисний центр "Вясна" публікує списки затриманих у різним містах країни на своєму сайті. За даними центру, затримання в країні відбувалися й 20 червня.

Як повідомлялося, 19 червня в Мінську, обласних і районних містах пройшли пікети солідарності на підтримку альтернативних претендентів на пост президента республіки, ОМОН і міліція затримали десятки учасників.

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Кандидату в президенти висунуто обвинувачення

20 червня стало відомо про висунення кримінального обвинувачення претендентові на пост президента Білорусі, колишньому голові правління "Белгазпромбанку" Віктору Бабариці. Про це повідомив один з адвокатів Бабарики Дмитро Лаєвський. Адвокат уточнив, що не має права розголошувати статтю.

"Віктору Бабариці, який перебуває в СІЗО КДБ, сьогодні висунуто обвинувачення. Статтю, за якою висунуто обвинувачення, я не можу назвати в рамках підписки про нерозголошення матеріалів справи", - сказав Лаєвський агентству "Інтерфакс-Захід".

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Адвокат наголосив, що Бабарика "категорично не згоден з висунутим обвинуваченням". "Захист наполягає на його цілковитій невинуватості", - сказав адвокат. За його словами, Бабарика "живий і здоровий". Лаєвський також повідомив, що відповідно до законодавства, "захист оскаржив затримання Віктора Бабарики", однак поки цю скаргу не розглянули.

Віктора Бабарику та його сина Едуарда затримали 18 червня. Він очолював "Белгазпромбанк" з 2000 року до 12 травня 2020 року, коли оголосив про рішення висунути свою кандидатуру на виборах президента Білорусі. У Генпрокуратурі Білорусі кажуть, що підозрювані у справі "Безгазпромбанку" "створили загрозу інтересам національної безпеки як у фінансовій, так і в іншій сферах". Білоруські правозахисники визнали Віктора Бабарику політичним в'язнем, його звільнення вимагає і Євросоюз. 20 травня штаб Бабарики подав документи до Центрвиборчкому Білорусі для його реєстрації кандидатом у президенти.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.