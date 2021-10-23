На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маттео Сальвіні". Маттео Сальвіні - італійський журналіст та політик, член партії "Ліга Півночі".

З червня 2018 року Маттео Сальвіні обіймає посаду міністра внутрішніх справ в уряді Джузеппе Конте. До цього Маттео Сальвіні впродовж чотирьох років був членом Європейського парламенту. У 2008-2009 роках він входив до складу палати депутатів Італії - нижньої палати італійського парламенту. До "Ліги півночі" Маттео Сальвіні приєднався ще в 17-річному віці. У 2013 році він став федеральним секретарем цієї правопопулістської політичної сили. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.