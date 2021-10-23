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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маттео Сальвіні". Маттео Сальвіні - італійський журналіст та політик, член партії "Ліга Півночі".
З червня 2018 року Маттео Сальвіні обіймає посаду міністра внутрішніх справ в уряді Джузеппе Конте. До цього Маттео Сальвіні впродовж чотирьох років був членом Європейського парламенту. У 2008-2009 роках він входив до складу палати депутатів Італії - нижньої палати італійського парламенту. До "Ліги півночі" Маттео Сальвіні приєднався ще в 17-річному віці. У 2013 році він став федеральним секретарем цієї правопопулістської політичної сили. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Італійський суд наказав прийняти понад 80 мігрантів з рятувального корабля Open Arms, які знаходяться в морі вже близько трьох тижнів. Прокуратура між тим розслідує, чому судну раніше заборонили пристати до берега.