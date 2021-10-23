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Маттео Сальвіні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маттео Сальвіні". Маттео Сальвіні - італійський журналіст та політик, член партії "Ліга Півночі".

З червня 2018 року Маттео Сальвіні обіймає посаду міністра внутрішніх справ в уряді Джузеппе Конте. До цього Маттео Сальвіні впродовж чотирьох років був членом Європейського парламенту. У 2008-2009 роках він входив до складу палати депутатів Італії - нижньої палати італійського парламенту. До "Ліги півночі" Маттео Сальвіні приєднався ще в 17-річному віці. У 2013 році він став федеральним секретарем цієї правопопулістської політичної сили. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Італії почався суд над ексглавою МВС Маттео Сальвіні у справі мігрантів

В Італії почався суд над ексглавою МВС Маттео Сальвіні у справі мігрантів 23.10.2021

У серпні 2019 року Сальвіні не дозволяв судну з врятованими у Середземному морі мігрантами зайти в італійські порти. Як свідка до суду запросять американського актора Річарда Гіра.
Більше тисячі мігрантів прибули на човнах до острова Лампедуза

Більше тисячі мігрантів прибули на човнах до острова Лампедуза 09.05.2021

У неділю, 9 травня більше однієї тисячі мігрантів прибули до узбережжя італійського острова Лампедуза. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.
Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні

Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні 12.02.2020

Позбавлення недоторканності ексглави італійського МВС Маттео Сальвіні дозволяє розпочати судовий процес над ним через жорстку міграційну політику. Сальвіні закидають зловживання владою та незаконне позбавлення волі.
Життя євреїв у Польщі після Голокосту - Європа у фокусі (відео)

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео) 28.01.2020

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.

Як євреї у Польщі відновлюють свої громади після Голокосту - "Європа у фокусі" (28.01.2020) 28.01.2020

Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії Рух п'яти зірок

Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок" 22.01.2020

Луїджі Ді Майо оголосив, що йде з посади голови італійської популістської партії "Рух п'яти зірок". Однак очікується, що він залишиться на посаді міністра закордонних справ країни.

Протест сардин: у Римі на марш вийшли десятки тисяч людей

Протест "сардин": у Римі на марш вийшли десятки тисяч людей 14.12.2019

Новий рух проти правого екстремізму та правопопулістської партії "Ліга" зібрав в Італії десятки тисяч людей. Організатори руху закидають Маттео Сальвіні політику ненависті.

Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег

Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег 15.09.2019

Судно Ocean Viking змогло доправити до порту Лампедуза понад 80 врятованих мігрантів. Колишній глава МВС Італії Маттео Сальвіні назвав дозвіл нового уряду на висадку мігрантів "капітуляцією".

Члени Руху п'яти зірок схвалили нову урядову коаліцію в Італії

Члени "Руху п'яти зірок" схвалили нову урядову коаліцію в Італії 03.09.2019

Члени "Руху п'яти зірок" підтримали формування нового коаліційного уряду з Демократичною партією Італії. Це руйнує плани глави правопопулістської "Ліги" Маттео Сальвіні щодо проведення дострокових виборів.
Італія дозволила мігрантам з німецького судна Eleonore зійти на берег

Італія дозволила мігрантам з німецького судна Eleonore зійти на берег 02.09.2019

Італійська поліція конфіскувала німецьке рятувальне судно Eleonore, яке пришвартувалося в порту на Сицилії. Понад сотні мігрантів з нього дозволили зійти на берег.
Урядова криза в Італії: усунуто важливу перешкоду на шляху до нової коаліції

Урядова криза в Італії: усунуто важливу перешкоду на шляху до нової коаліції 28.08.2019

"Рух п'яти зірок" та Демократична партія наблизилися до компромісу в погодженні нової урядової коаліції. Остаточний результат має бути оголошений у середу ввечері.
Сальвіні заборонив німецькому судну Eleonore з мігрантами заходити в порти Італії

Сальвіні заборонив німецькому судну Eleonore з мігрантами заходити в порти Італії 27.08.2019

Німецьке рятувальне судно Eleonore з мігрантами на борту отримало відмову від влади Італії та Мальти зайти у порти цих країн. На судні перебувають близько сотні врятованих біля берегів Лівії мігрантів.
В Італії спливає час на формування нової коаліції

В Італії спливає час на формування нової коаліції 26.08.2019

Італійські "Демократична партія" та "Рух п'яти зірок" не досягли успіху під час перемовин щодо формування урядової коаліції, вони мають час до 27 серпня.
Президент Італії дав партіям більше часу для пошуку партнерів по коаліції

Президент Італії дав партіям більше часу для пошуку партнерів по коаліції 23.08.2019

Президент Італії Серджо Матарелла надав сторонам більше часу для переговорів, щоб вирішити урядову кризу у країні.
Суд у Сицилії наказав прийняти мігрантів з Open Arms та конфіскувати судно

Суд у Сицилії наказав прийняти мігрантів з Open Arms та конфіскувати судно 20.08.2019

Італійський суд наказав прийняти понад 80 мігрантів з рятувального корабля Open Arms, які знаходяться в морі вже близько трьох тижнів. Прокуратура між тим розслідує, чому судну раніше заборонили пристати до берега.
Прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку

Прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку 20.08.2019

Глава італійського уряду Джузеппе Конте звинуватив очільника МВС Маттео Сальвіні, який вимагав провести нові вибори у країні, у переслідуванні своїх особистих інтересів.
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