Матері Сенцова відмовили в розгляді клопотання про помилування сина

Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила Людмилі Сенцовій, матері засудженого українського режисера Олега Сенцова, в розгляді клопотання про помилування її сина. Відповідь комісії щодо цього опублікував у середу, 5 вересня, на своїй сторінці в мерефі Facebook адвокат Сенцова Дмитро Дінзе..

У відповіді комісії наголошується, що подане клопотання "не відповідає вимогам, встановленим указом президента Російської Федерації від 28 грудня 2001 року". Звертатися до президента з клопотанням про помилування має сам засуджений, зазначається в документі. "Сенцову необхідно самому подати клопотання про помилування на ім'я президента РФ через адміністрацію колонії", - йдеться у відповіді комісії. Захист Сенцова раніше повідомляв, що режисер не має наміру особисто просити президента РФ про помилування.

Нагадаємо, Сенцова затримали в Криму в 2014 році. В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в підготовці теракту. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ.

У липні цього року в Кремлі повідомляли матері Сенцова, що для початку процедури про помилування її сина необхідне прохання самого Олега Сенцова.