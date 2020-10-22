 Маскулінність під об′єктивом - що робить чоловіка чоловіком? (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.10.2020

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Культура й стиль життя

Маскулінність під об'єктивом - що робить чоловіка чоловіком? (фотогалерея)

Патріархат століттями визначав суспільне сприйняття образу чоловіка і жінки. А яка ситуація тепер, в епоху дебатів під хештегом #MeToo? Відповідь на це питання шукає фотовиставка в берлінському музеї Мартін-Ґропіус-Бау.

  • Крістофер-стріт, Нью-Йорк

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Тиха революція

    Критично подивитися на власну ідентичність стає легше тоді, коли за тебе це вже зробили інші. Завдяки рухам за права ЛГБТІ+ та жінок на критику наразилися ще донедавна повсюдні у світі патріархат і мачизм. Фотограф Суніл Гупта присвятив серію робіт геям із Крістофер-стріт у Нью-Йорку - місця, де у 1969 році зародився рух за права ЛГБТІ+.

  • Актори в нацистській уніформі

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Чоловіки в уніформі

    Войовничі чоловіки завжди були уособленням маскулінності. Цей фотоколаж Трістана Ф'юінгса демонструє, наскільки страшними і владними вони можуть здаватися. Кольорові зображення акторів, які грали нацистів, вражають глядача. Але водночас вони схожі на картковий будинок, який будь-якої миті може розвалитися.

  • Братська любов

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Братська любов

    Ця фотографія зображає самоідентичність бійців афганського руху "Талібан". Фотограф Томас Двожак знайшов десятки таких фотографій у Кандагарі 2001 року, коли розпочався наступ коаліції під приводом США на Афганістан. Він об'єднав їх у серію. Важко уявити собі більший контраст між образом бойовиків, що його змальовують ЗМІ, та їхнім власним баченням себе, як на таких фото.

  • Солдати серед своїх

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Солдати серед своїх

    Аді Нес тривалий час документує перебіг нескінченного конфлікту в Ізраїлі. Створюючи портрети солдатів в інтимних та безтурботних ситуаціях, він демонструє, зокрема, і м'якшу сторону ізраїльських збройних сил. Багато його робіт називають гомоеротичними, вони мають культовий статус у гей-спільнотах по всьому світу. Сам Нес каже, що його роботи відбивають його досвід служби в армії Ізраїлю.

  • Травесті-діва

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Водостійка туш для вій

    "Справжній" чоловік може розмазати помаду на губах жінки під час пристрасного поцілунку, але ж не фарбувати собі при цьому тушшю вії. Чи все ж чоловіку можна робити і те, і те? Пітер Худжар присвятив свої фотографії чоловічим ідентичностям, які не пасують до загальних норм. Чи заслуговує травесті-діва на звання чоловіка менше, ніж солдат, який розмальовує обличчя для камуфляжу?

  • Портрет з сережками й вусами

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Один лише зовнішній вигляд

    Що робить чоловіка чоловіком? Це питання стоїть у центрі робіт фотографині Кетрін Оупі. Вона залюбки надягає своєму синові спідницю з тюлі чи пропонує друзям причепити собі накладні вуса. Її мета - дослідити відмінності в поведінці та сприйнятті тієї чи іншої людини, які викликають навіть такі незначні зовнішні зміни.

  • Чорні чоловіки в США

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Маргіналізовані чоловіки

    На самосприйняття чорних чоловіків, передусім у США, багато в чому вплинули історичні події - вони довгий час були й часто досі залишаються жертвами расистських упереджень. Але в якийсь момент у них з'явилися взірці на кшталт О. Джея Сімпсона та Білла Косбі, за злетами й падіннями яких вони могли спостерігати. Потім одним із таких взірців став перший чорний президент США Барак Обама.

  • Бодіпозитив

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Бодіпозитив

    Чоловіки лише останніми роками стають об'єктами у ЗМІ, як це вже давно відбувається з жінками. Повсюдна гонитва за ідеалом краси стала викликом і для чоловіків, зі всіма можливими наслідками - від розладів сприйняття власного тіла до самогубств. Виставка "Маскулінність: звільнення через фотографію" торкається й цієї теми.

  • Кадик чоловіка

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Гниле "адамове яблуко"?

    На цьому фото Сем Контіс зображений кадик або ж "адамове яблуко", а отже - Y-хромосома, якою чоловіки відрізняються від жінок на генетичному рівні. Чи в цьому ховається щось більше? Який (власний) образ мають чоловіки у часи дебатів під хештегом #MeToo? Наскільки сильним є досі вплив патріархату? Виставку в музеї Мартін-Ґропіус-Бау в Берліні можна побачити до 10 січня 2021 року.

    Автор: Сертан Сандерсон


  • Крістофер-стріт, Нью-Йорк

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Тиха революція

    Критично подивитися на власну ідентичність стає легше тоді, коли за тебе це вже зробили інші. Завдяки рухам за права ЛГБТІ+ та жінок на критику наразилися ще донедавна повсюдні у світі патріархат і мачизм. Фотограф Суніл Гупта присвятив серію робіт геям із Крістофер-стріт у Нью-Йорку - місця, де у 1969 році зародився рух за права ЛГБТІ+.

  • Актори в нацистській уніформі

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Чоловіки в уніформі

    Войовничі чоловіки завжди були уособленням маскулінності. Цей фотоколаж Трістана Ф'юінгса демонструє, наскільки страшними і владними вони можуть здаватися. Кольорові зображення акторів, які грали нацистів, вражають глядача. Але водночас вони схожі на картковий будинок, який будь-якої миті може розвалитися.

  • Братська любов

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Братська любов

    Ця фотографія зображає самоідентичність бійців афганського руху "Талібан". Фотограф Томас Двожак знайшов десятки таких фотографій у Кандагарі 2001 року, коли розпочався наступ коаліції під приводом США на Афганістан. Він об'єднав їх у серію. Важко уявити собі більший контраст між образом бойовиків, що його змальовують ЗМІ, та їхнім власним баченням себе, як на таких фото.

  • Солдати серед своїх

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Солдати серед своїх

    Аді Нес тривалий час документує перебіг нескінченного конфлікту в Ізраїлі. Створюючи портрети солдатів в інтимних та безтурботних ситуаціях, він демонструє, зокрема, і м'якшу сторону ізраїльських збройних сил. Багато його робіт називають гомоеротичними, вони мають культовий статус у гей-спільнотах по всьому світу. Сам Нес каже, що його роботи відбивають його досвід служби в армії Ізраїлю.

  • Травесті-діва

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Водостійка туш для вій

    "Справжній" чоловік може розмазати помаду на губах жінки під час пристрасного поцілунку, але ж не фарбувати собі при цьому тушшю вії. Чи все ж чоловіку можна робити і те, і те? Пітер Худжар присвятив свої фотографії чоловічим ідентичностям, які не пасують до загальних норм. Чи заслуговує травесті-діва на звання чоловіка менше, ніж солдат, який розмальовує обличчя для камуфляжу?

  • Портрет з сережками й вусами

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Один лише зовнішній вигляд

    Що робить чоловіка чоловіком? Це питання стоїть у центрі робіт фотографині Кетрін Оупі. Вона залюбки надягає своєму синові спідницю з тюлі чи пропонує друзям причепити собі накладні вуса. Її мета - дослідити відмінності в поведінці та сприйнятті тієї чи іншої людини, які викликають навіть такі незначні зовнішні зміни.

  • Чорні чоловіки в США

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Маргіналізовані чоловіки

    На самосприйняття чорних чоловіків, передусім у США, багато в чому вплинули історичні події - вони довгий час були й часто досі залишаються жертвами расистських упереджень. Але в якийсь момент у них з'явилися взірці на кшталт О. Джея Сімпсона та Білла Косбі, за злетами й падіннями яких вони могли спостерігати. Потім одним із таких взірців став перший чорний президент США Барак Обама.

  • Бодіпозитив

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Бодіпозитив

    Чоловіки лише останніми роками стають об'єктами у ЗМІ, як це вже давно відбувається з жінками. Повсюдна гонитва за ідеалом краси стала викликом і для чоловіків, зі всіма можливими наслідками - від розладів сприйняття власного тіла до самогубств. Виставка "Маскулінність: звільнення через фотографію" торкається й цієї теми.

  • Кадик чоловіка

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Гниле "адамове яблуко"?

    На цьому фото Сем Контіс зображений кадик або ж "адамове яблуко", а отже - Y-хромосома, якою чоловіки відрізняються від жінок на генетичному рівні. Чи в цьому ховається щось більше? Який (власний) образ мають чоловіки у часи дебатів під хештегом #MeToo? Наскільки сильним є досі вплив патріархату? Виставку в музеї Мартін-Ґропіус-Бау в Берліні можна побачити до 10 січня 2021 року.

    Автор: Сертан Сандерсон


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  • Елісон Брукс

    Жіноче обличчя архітектури

    Елісон Брукс

    Вигнута інсталяція під назвою "Посмішка" ("The Smile") британської архітекторки Елісон Брукс (Alison Brooks) - 3,5 метри заввишки, 4,5 метри завширшки та 34 метри у довжину. Жінка спроєктувала цей летючий тунель як павільйон для London Design Week 2016. Споруда, що швидко полюбилася публіці. Визнана та затребувана у світі Брукс виграла три "архітекторські Оскари" RIBA.

  • Аманда Лівіт

    Жіноче обличчя архітектури

    Аманда Лівіт

    Прямо на узбережжі Тахо у Лісабоні розташований музей мистецтва, архітектури та технологій, який спроєктувала британська архітекторка Аманда Лівіт. Будівля, наче хвиля, здіймається від бульвару, її фасад оздоблений візуально зсунутою керамічною плиткою, а її дах створено як міський балкон. Відзначена нагородами архітекторка керує архітектурним бюро у Лондоні.

  • Заха Хадід

    Жіноче обличчя архітектури

    Заха Хадід

    Національний музей сучасного мистецтва в Римі випромінює рух: він споруджений з широких та похилених бетонних частин, що накладаються одна на одну. Доповнена брутальна споруда великими скляними фасадами. Проєкт британської зіркової архітекторки іракського походження Захи Хадід (Zaha Hadid) переміг інші 273 проєкти. Хадід померла у 2016 році і стала першою жінкою, яка здобула Прітцкерівську премію.

  • Іріс Дуллін-Ґрунд

    Жіноче обличчя архітектури

    Іріс Дуллін-Ґрунд

    Портрет Леа Ґрундіґ 1969 року зображує одну з найвпливовіших архітекторок НДР, Іріс Дуллін-Ґрунд (Iris Dullin-Grund), оточену її головними проєктами: генеральний план забудови Нойбранденбурга та висотка будинку культури та освіти також у Нойбранденбурзі, де вона була міською архітекторкою з 1970 по 1990 роки. Дуллін-Ґрунд була відома як архітекторка далеко за межами НДР.

  • Зіґрід Крессманн-Чах

    Жіноче обличчя архітектури

    Зіґрід Крессманн-Чах

    Як західнонімецьку колегу Іріс Дуллін-Ґрунд можна розглядати Зіґрід Крессманн-Чах (Sigrid Kressmann Zschach): народжена у 1929 році у Лейпцигу дипломована інженерка стала у Західному Берліні 1960-х років успішною підприємницею у галузі будівництва, на яку працювали 300 співробітників та яка звела комплекси будівель Steglitzer Kreisel та Ku'damm-Karee у Берліні. У 1990 році жінка померла.

  • Лілі Райх

    Жіноче обличчя архітектури

    Лілі Райх

    Дизайн кафе "Оксамит та шовк" у Берліні створили Лілі Райх (Lilly Reich) та Людвіґ Міc ван дер Роe (Ludwig Mies van der Rohe) разом для виставки "Мода жінки" 1927. Вони познайомились у 1924-25 роках та працювали разом до переїзду архітектора в США у 1938 році. Результатом цієї співпраці стали міжнародний виставковий павільйон у Барселоні 1929 року та знакова Вілла Тугендгат у чеському Брно.

  • Лотте Кон

    Жіноче обличчя архітектури

    Лотте Кон

    На фото зображена архітекторка Лотте Кон (Lotte Cohn), яка у 1916 році як одна з перших жінок завершила навчання на архітектора та працювала у Берліні. У 1921 році вона виїхала у теперішній Ізраїль, де працювала як приватна підприємиця у Тель-Авіві та стала відома передусім зведенням так званих кібуців: на основі демократичного урядування організовані колективні поселення зі спільною власністю.

  • Марґарете Шютте-Лігоцкі

    Жіноче обличчя архітектури

    Марґарете Шютте-Лігоцкі

    Те, що сьогодні виглядає як нормальна кухня, сто років тому було справжньою сенсацією: Франкфуртська кухня. Вона є прототипом сучасної вбудованої кухні та була розроблена у 1926 році Марґарете Шютте-Лігоцкі (Margarete Schütte-Lihotzky). Кухня була створена як ефективне та прагматичне рішення для тисяч соціальних помешкань у Франкфурті Веймарської республіки - та поширилась усім світом.

  • Eйлін Грей

    Жіноче обличчя архітектури

    Eйлін Грей

    Вона збудувала небагато, але тим впливовіші її об'єкти дизайну та будинки: ірландка Eйлін Грей (Eileen Gray) прославилась передусім завдяки розробці столу Е.1027, що міг змінювати висоту, та однойменним житловим будинком у Французькій Рив'єрі. У 2019 році з'явилася графічна новела "Дім під сонцем" про життя дизайнерки. Цей її портрет - приблизно 1910 року.

  • Елізабет фон Кнобельсдорф та Терезе Моґґер

    Жіноче обличчя архітектури

    Елізабет фон Кнобельсдорф та Терезе Моґґер

    Насмішки та неприйняття супроводжували таких жінок як Елізабет фон Кнобельсдорф (Elisabeth von Knobelsdorff) та Терезе Моґґер (Therese Mogger), які у Німеччині 20-го століття хотіли стати архітекторками. Моґґер дозволили бути лише слухачкою в університетах Мюнхена та Берліна. Фон Кнобельсдорф натомість стала першою жінкою в Німеччині, що отримала у 1911 році попри усі перепони диплом інженерки.

    Автор: Маттіас Беконерт, Анастасія Брунс


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Фотогалерея

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Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

Патріархат століттями визначав образ чоловіка в суспільстві. А зараз? Фотовиставка в музеї Мартін-Ґропіус-Бау в Берліні.  

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