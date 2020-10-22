Маскулінність під об'єктивом - що робить чоловіка чоловіком? (фотогалерея)

Патріархат століттями визначав суспільне сприйняття образу чоловіка і жінки. А яка ситуація тепер, в епоху дебатів під хештегом #MeToo? Відповідь на це питання шукає фотовиставка в берлінському музеї Мартін-Ґропіус-Бау.
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