Маскулінність під об'єктивом - що робить чоловіка чоловіком? (фотогалерея)

Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

Водостійка туш для вій

"Справжній" чоловік може розмазати помаду на губах жінки під час пристрасного поцілунку, але ж не фарбувати собі при цьому тушшю вії. Чи все ж чоловіку можна робити і те, і те? Пітер Худжар присвятив свої фотографії чоловічим ідентичностям, які не пасують до загальних норм. Чи заслуговує травесті-діва на звання чоловіка менше, ніж солдат, який розмальовує обличчя для камуфляжу?