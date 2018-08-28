"Марія 2.0": чи зможуть німецькі католички осучаснити церкву?

Ініціатива невеликої релігійної громади з німецького міста Мюнстер набула широкого розмаху. Ініціатива, яка була розпочата п'ятьма жінками, цього тижня перетворилася на загальнонаціональний рух, який кинув виклик потужній католицькій церкві: ця акція протесту отримала назву "Марія 2.0". Жінки-католички та чоловіки-католики вимагають надати жінкам можливість обіймати всі церковні посади на рівні з чоловіками. До цього часу жінки у католицькій церкві не мали права обіймати посаду єпископа, священика або диякона - тобто взагалі посідати керівні посади у церкві.

Рух "Марія 2.0" вимагає також відповідної оцінки випадкам сексуального насильства з боку священнослужителів, скасування целібату та орієнтації "церковної сексуальної моралі на реальне життя людей". Такими є вимоги, викладені в онлайн-петиції, яку вже підписали близько 25 тисяч осіб.

Широкий резонанс

Акція була започаткована разом з іншими чотирма жінками 59-річною Лізою Кеттер (Lisa Kötter), яка є учасницею церковної громади у Мюнстері, що збирається для спільного читання Біблії. Жінка нещодавно подивилася документальний фільм "Мовчання пастирів" про покривання проблеми педофілії у католицькій церкві. Цей фільм вразив її до глибини душі, зізнається жінка. "Ми багато років знали про насильство у церкві, у тому числі про сексуальне насильство. Але мені не було відомо, наскільки систематичною є ця проблема", - каже Кеттер. П'ять жінок поділилися між собою своїм розчаруванням щодо того, як влаштована церковна ієрархія, як приховуються скандали зі зловживанням владою, як принижуються жінки.

Ліза Кеттер - ініціаторка "Марії 2.0"

І жінки вирішили, що з цим потрібно щось робити, і вдалися до організації церковного страйку. У соцмережі Facebook, на власному вебсайті та у петиції ініціаторки "Марії 2.0" закликали інших прихожан протягом одного тижня триматися осторонь церкви та не виконувати добровільні громадські роботи у церкві. Таким чином вони прагнули здійснити тиск на церковне керівництво та показати їм, що без них церква не зможе функціонувати. Паралельно були влаштовані богослужіння, акції протесту та інші заходи поза церковними будівлями. Акція тривала до п'ятниці, 24 травня. Тисячі осіб взяли участь у заходах у багатьох містах ФРН, зокрема у Мюнстері, Вюрцбургу, Берліні, Фрайбургу. Організаторки заявляють, що отримали підтримку з інших країн Європи та навіть з Південної Америки.

Понад половина прихожан церкви - жінки

Згідно зі статистикою Конференції католицьких єпископів Німеччини, близько 53 відсотків з понад 23-мільйонної католицької громади країни є жінками. Багато жінок на безоплатній основі залучаються до громадських робіт у своїх церквах. Утім, при цьому жінки становлять лише 19 відсотків на найвищому керівному рівні у церкві.

Повну підтримку церковний страйк отримав від обох великих німецьких католицьких жіночих об'єднань - Католицького союзу німецьких жінок (KDFB) і Католицького жіночого об'єднання Німеччини (kfd). "Це - дуже гарна акція. Ми самі й гадки не мали, що так багато жінок будуть настільки активними", - каже у розмові з DW Мехтільд Гайль (Mechthild Heil), лідерка kfd та депутатка Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС). За її словами, для церкви давно назріло питання гендерної рівності, в іншому разі жінки просто можуть відвернутися від церкви - "не від їхніх переконань, а від церкви, як вони це сьогодні демонструють".

Але чи підходить модель "жінка-священик"?

Утім, не всі жінки у католицькій церкві підтримують акцію "Марія 2.0". Зокрема, проти неї виступила вчителька католицизму Йоганна Штер (Johanna Stöhr), опублікувавши в інтернеті власну статтю під назвою "Марія 1.0". Як заявила жінка в інтерв'ю католицькій газеті Die Tagespost, істинна віра недарма виключає, аби жінки обіймали посади єпископа, священика і диякона, і цей постулат, на її думку, не підлягає обговоренню.

Але для Мехтгільд Гайль така заборона, навпаки, не є автоматично складової релігії. "Для мене це не має жодного стосунку до віри - це є правилом. І при цьому завжди посилаються на те, що раніше цього ніколи не траплялося, - каже Гайль. - Тільки тому, що жінки протягом століть були під тиском та до них не ставилися як до рівних, не означає, що так має бути й надалі".

Голова Католицького жіночого об'єднання Німеччини Мехтільда Гайль

Як реагує сама церква?

"Ми сприймаємо протест "Марія 2.0" серйозно та шукаємо діалогу - вже протягом багатьох років, насамперед з об'єднаннями жінок у Німеччині. Страйк ми вважаємо неправильним заходом", - відповіли на запит DW у Конференції католицьких єпископів Німеччини.

Дехто з єпископів, зокрема Франц Юнґ (Franz Jung) з Вюрцбурга та Штефан Гесе (Stefan Heße) з Гамбурга, оголосили про наміри шукати діалогу з активістками "Марії 2.0". Юнґ заявив, що розуміє протести як "висловлення справжніх занепокоєнь щодо успішного подальшого розвитку католицької церкви". А Гесе назвав протести "імпульсом до діалогу".

Про реакції представників церковної влади представниці руху "Марія 2.0" дізнаються здебільшого зі ЗМІ та очікують, що вони офіційно до них звернуться.

Діалог, але на рівних

Як зізнаються Ліза Кеттер та Мехтгільд Гайль, діалог з єпископами та їхніми повіреними відбувався дотепер далеко не на умовах рівноправ'я. "Діалог - це добре, але він повинен відбуватися на рівних, - вважає Гайль. - Змінювати церкву не є прерогативою єпископів, це є процесом, який мусимо творити ми усі".

Чи завершиться це діалогом між єпископатом та сучасними Маріями - і якщо так, то яким буде результат - покажуть кілька наступних тижнів.

Ліза Кеттер за будь-яких обставин і надалі боротиметься за рівноправність у церкві. "Римсько-католицька церква є великою релігійною громадою, у тому числі й у світі. Це стало б дуже великим знаком для жінок та чоловіків у світі, якби верхівка католицької церкви одного дня сказала: "Так, жінки, ви справді є рівними нам, ви так само, як і ми, можете ухвалювати рішення", - з надією підсумувала ініціаторка руху "Марія 2.0".