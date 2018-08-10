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Марія Альохіна

Марія Альохіна - російська політична активістка та мисткиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Альохіна".

Марія Альохіна є російською політичною активісткою. Вона стала відомою передусім завдяки участі у феміністичній панк-групі Pussy Riot. 2012 року Марію Альохіну разом з Надією Толоконніковою суд у Росії засудив до двох років позбавлення волі за акцію в Храмі Спасителя в Москві. Свою акцію учасниці гурту тоді назвали "панк-молебень, "Богородиця, Путіна прожени!". 2017 року Марія Альохіна та Ольга Борисова, яка також входить до складу гурту Pussy Riot, провели в Якутську акцію на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео)

Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео) 10.08.2018

Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Її влаштували під час фіналу ЧС з футболу у Москві. DW зустрілася з Pussy Riot і розпитала про їхню діяльність.

Pussy Riot: навіщо вони дратують Кремль? (10.08.2018) 10.08.2018

Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Адже влаштували її під час фіналу ЧС з футболу у Москві. Учасників засудили до 15 діб. DW зустрілася з Pussy Riot після звільнення і розпитала про їхню діяльність.

Учасниць Pussy Riot затримали у Якутську за акцію на підтримку Сенцова

Учасниць Pussy Riot затримали у Якутську за акцію на підтримку Сенцова 07.08.2017

Марію Альохіну та Ольгу Борисову відвезли до поліції на наступний день після того, як вони провели акцію на підтримку українського режисера.
Юрій Андрухович отримає німецьку премію імені Ганни Арендт

Юрій Андрухович отримає німецьку премію імені Ганни Арендт 25.07.2014

Німецьку премію імені Ганни Арендт "за політичну думку" цього року отримає український письменник Юрій Андрухович та активістки російської групи Pussy Riot.
Amnesty International вимагає переглянути вирок по болотній справі

Amnesty International вимагає переглянути вирок по "болотній справі" 24.02.2014

У російському відділенні Amnesty International вимагають перегляду вироку московського суду, який засудив фігурантів "болотної справи" до різних термінів ув'язнення.
Учасниці панк-гурту Pussy Riot хочуть у депутати

Учасниці панк-гурту Pussy Riot хочуть у депутати 10.02.2014

Учасниці російського панк-гурту Pussy Riot хочуть висунути свої кандидатури на виборах до Московської міськдуми. Про це вони розповіли під час спілкування з журналістами у Берліні.
Учасниці Pussy Riot захищатимуть ув'язнених

Учасниці Pussy Riot захищатимуть ув'язнених 27.12.2013

На прес-конференції в Москві звільнені активістки Pussy Riot розповіли, що боротимуться за захист прав ув´язнених у рамках проекту "Зона права" й надалі вимагатимуть відходу Путіна від влади.
Ще одна резонансна амністія в Росії: Альохіна з Pussy Riot на волі

Ще одна резонансна амністія в Росії: Альохіна з Pussy Riot на волі 23.12.2013

У Росії засуджена учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна вийшла на волю. Іншу учасницю акції у храмі Христа Спасителя Надію Толоконніокву також повинні звільнити 23 грудня.