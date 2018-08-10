Марія Альохіна - російська політична активістка та мисткиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Альохіна".

Марія Альохіна є російською політичною активісткою. Вона стала відомою передусім завдяки участі у феміністичній панк-групі Pussy Riot. 2012 року Марію Альохіну разом з Надією Толоконніковою суд у Росії засудив до двох років позбавлення волі за акцію в Храмі Спасителя в Москві. Свою акцію учасниці гурту тоді назвали "панк-молебень, "Богородиця, Путіна прожени!". 2017 року Марія Альохіна та Ольга Борисова, яка також входить до складу гурту Pussy Riot, провели в Якутську акцію на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.