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Марія Альохіна - російська політична активістка та мисткиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Альохіна".
Марія Альохіна є російською політичною активісткою. Вона стала відомою передусім завдяки участі у феміністичній панк-групі Pussy Riot. 2012 року Марію Альохіну разом з Надією Толоконніковою суд у Росії засудив до двох років позбавлення волі за акцію в Храмі Спасителя в Москві. Свою акцію учасниці гурту тоді назвали "панк-молебень, "Богородиця, Путіна прожени!". 2017 року Марія Альохіна та Ольга Борисова, яка також входить до складу гурту Pussy Riot, провели в Якутську акцію на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Адже влаштували її під час фіналу ЧС з футболу у Москві. Учасників засудили до 15 діб. DW зустрілася з Pussy Riot після звільнення і розпитала про їхню діяльність.