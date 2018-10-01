Маріуполь: як змінилося життя рибалок через анексію Криму і війну на Донбасі (відео)

Рибаку Леоніду Болдишору 60 років. Він на пенсії, як і більшість членів човнового кооперативу "Ялик". Це спільнота затятих рибалок, чиє життя дуже змінила війна на Донбасі та анексія Криму. За останні п’ять років заходи безпеки в Азовському морі і на узбережжі суттєво посилили українські прикордонники. Вільно пересуватися морем заборонено. Дивіться, чому риби на маріупольських ринках суттєво поменшало.