 Маріуполь: як змінилося життя рибалок через анексію Криму і війну на Донбасі (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Маріуполь: як змінилося життя рибалок через анексію Криму і війну на Донбасі (відео)

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі українські прикордонники весь час посилюють контроль в Азовському морі, що сильно змінило життя простих рибалок. Також є небезпека з боку російських прикордонників.

Рибалки в Азовському морі наражаються на багато небезпек заради вилову

Рибалки в Азовському морі наражаються на багато небезпек заради вилову

Рибаку Леоніду Болдишору 60 років. Він на пенсії, як і більшість членів човнового кооперативу "Ялик". Це спільнота затятих рибалок, чиє життя дуже змінила війна на Донбасі та анексія Криму. За останні п’ять років заходи безпеки в Азовському морі і на узбережжі суттєво посилили українські прикордонники. Вільно пересуватися морем заборонено. Дивіться, чому риби на маріупольських ринках суттєво поменшало.  

DW.COM

Чи хоче Маріуполь у ЄС і НАТО - репортаж DW (відео)

Вносити чи ні до Конституції України курс на Євросоюз та НАТО - в Маріуполі панують протилежні думки. У прифронтовому місті настрої залежать не лише від рівня освіти, а й району проживання. Репортаж DW з Маріуполя. (21.09.2018)  

Оборона Азовського моря: ексклюзивний репортаж DW з місця, де немає держкордону (відео)

Україна та РФ нарощують присутність на Азові. Знімальна група DW вийшла з українськими прикордонниками в море. Де-факто держкордону там немає, натомість - небезпечні інциденти між військовими обох країн. (20.09.2018)  

Маріуполь у зашморгу: як Росія блокує українські порти Азовського моря

Росія вже кілька місяців затримує українські судна, які прямують до азовських портів. Київ втратив час, не приділяючи належної уваги цій проблемі, кажуть опитані DW експерти. (06.09.2018)  

Також за темою

Війна на Сході і анексія Криму: як змінилося життя рибалок Маріуполя (02.10.2018) 02.10.2018

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі українські прикордонники весь час посилюють контроль в Азовському морі, що сильно змінило життя простих рибалок. А великі риболовецькі судна скаржаться на небезпеки з боку російських прикордонників. Тож риби на маріупольських ринках суттєво поменшало.

Реклама

Докладно

Korea-Gipfel (KOCIS)

Нобелівська премія миру: хто має шанс? (фотогалерея)

5 жовтня стане відомо, хто цьогоріч отримає Нобелівську премію миру. DW про найбільш яскравих відомих кандидатів.  

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

Німеччина відкривається для трудових мігрантів

Партії правлячої коаліції в ФРН погодили основні положення майбутнього імміграційного закону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  