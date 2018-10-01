Маріуполь: як змінилося життя рибалок через анексію Криму і війну на Донбасі (відео)

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі українські прикордонники весь час посилюють контроль в Азовському морі, що сильно змінило життя простих рибалок. Також є небезпека з боку російських прикордонників.
Рибаку Леоніду Болдишору 60 років. Він на пенсії, як і більшість членів човнового кооперативу "Ялик". Це спільнота затятих рибалок, чиє життя дуже змінила війна на Донбасі та анексія Криму. За останні п’ять років заходи безпеки в Азовському морі і на узбережжі суттєво посилили українські прикордонники. Вільно пересуватися морем заборонено. Дивіться, чому риби на маріупольських ринках суттєво поменшало.
Вносити чи ні до Конституції України курс на Євросоюз та НАТО - в Маріуполі панують протилежні думки. У прифронтовому місті настрої залежать не лише від рівня освіти, а й району проживання. Репортаж DW з Маріуполя. (21.09.2018)
Україна та РФ нарощують присутність на Азові. Знімальна група DW вийшла з українськими прикордонниками в море. Де-факто держкордону там немає, натомість - небезпечні інциденти між військовими обох країн. (20.09.2018)