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Маріон Гюттер

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Маріон Гюттер: інші публікації

Міф про ідеальні дороги й рух без обмеження швидкості у Німеччині не відповідає дійсності

Уся правда про німецькі автобани (відео)

Уся правда про німецькі автобани (відео)

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Дивіться, як усе насправді!
Економіка
14 червня 2021 р.
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