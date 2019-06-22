Марк Еспер очолив міноборони США

Сенат США у вівторок, 23 липня, затвердив Марка Еспера на посаді міністра оборони США. Як повідомляє агенція AP, за його кандидатуру проголосували 90 сенаторів, "проти" висловилися вісім. Зазначається, що новий очільник міноборони США заручився підтримкою як представників Республіканської, так і Демократичної партії. За словами самого Еспера, він планує вступити на посаду вже у вівторок.

55-річний Еспер - ветеран війни з Іраком 1990-1991 років, пішов у відставку в званні підполковника. У минулому новий очільник Пентагону працював у дослідницькому центрі Heritage, в апараті Сенату та в комерційних структурах. У листопаді 2017 року став міністром армії США.

Нагадаємо, посада глави Пентагону США лишалася вакантною рекордні сім місяців. У грудні минулого року попередний очільник відомства Джеймс Меттіс пішов у відставку через розбіжності в поглядах з президентом Дональдом Трампом. Лише в травні Трамп запропонував кандидатуру Патріка Шанахана, який з грудня був виконувачем обов'язків глави Пентагону, на посаду міністра оборони.

Однак уже в червні Шанахан несподівано заявив, що не хоче постійно керувати Пентагоном. Своє рішення він пояснював сімейними обставинами. 21 червня у Білому домі заявили про наміри американського президента призначити новим виконувачем обов'язків міністра оборони Марка Еспера.