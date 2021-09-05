Маргарітіс Схінас - грецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маргарітіс Схінас".

Починаючи від грудня 2019 року, грецький політик Маргарітіс Схінас є одним з віцепрезидентів у Єврокомісії, яку очолила німкеня Урсула фон дер Ляєн. Схінас також є єврокомісаром з питань просування європейського способу життя. До цього Маргарітіс Схінас був речником Єврокомісії в Брюсселі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.