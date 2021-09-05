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Маргарітіс Схінас

Маргарітіс Схінас - грецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маргарітіс Схінас".

Починаючи від грудня 2019 року, грецький політик Маргарітіс Схінас є одним з віцепрезидентів у Єврокомісії, яку очолила німкеня Урсула фон дер Ляєн. Схінас також є єврокомісаром з питань просування європейського способу життя. До цього Маргарітіс Схінас був речником Єврокомісії в Брюсселі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Криза на кордоні з Білоруссю підштовхує ЄС до нової міграційної політики

Криза на кордоні з Білоруссю підштовхує ЄС до нової міграційної політики 05.09.2021

Спровокована правителем Білорусі Олександро Лукашенком криза з нелегальними мігрантами може підштовхнути країни ЄС швидше виробити єдину політику щодо біженців, вважає заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас.
Команда Урсули: Що треба знати про нову Єврокомісію

"Команда Урсули": Що треба знати про нову Єврокомісію 27.11.2019

Європарламент нарешті затвердив склад нової Єврокомісії. Хоча нові єврокомісари розпочнуть свою роботу з місячним запізненням, команда німкені Урсули фон дер Ляєн уже встановила кілька рекордів.
Свій перший закордонний візит Зеленський здійснить до Брюсселя

Свій перший закордонний візит Зеленський здійснить до Брюсселя 29.05.2019

Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить робочий візит до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі.
Вибори до Європарламенту: Європа на роздоріжжі - уже вкотре

Вибори до Європарламенту: Європа на роздоріжжі - уже вкотре 14.05.2019

Вибори до Європарламенту наприкінці травня визначать подальший напрямок розвиту ЄС: назад до національних держав, коли кожен сам за себе, чи глибша євроінтеграція, аби перетворитись на глобальну силу?
Євросоюз: Жодного прогресу для виходу з глухого кута щодо Brexit

Євросоюз: Жодного прогресу для виходу з глухого кута щодо Brexit 06.03.2019

Після чергового раунду переговорів Лондону і Брюсселю не вдалося знайти жодного рішення, яким чином гарантувати затвердження угоду про вихід британським парламентом, повідомив головний переговорник від ЄС Мішель Барньє.