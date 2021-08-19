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Мануель Оксенрайтер - німецький правоекстремістський журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мануель Оксенрайтер".
Німецький журналіст Мануель Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter) є головним редактором праворадикального журналу "Zuerst!". На початку 2019 року його ім'я згадали в зв'язку зі справою навколо підпалу угорського культурного центру в Ужгороді. Інцидент стався 4 лютого 2018 року. За даними слідства, підпал здійснили троє громадян Польщі. На засіданні суду в польському Кракові, 14 січня 2019 року, один з підозрюваних назвав організатором і координатором виконання злочину німецького журналіста Мануеля Оксенрайтера. Оксенрайтер відкидає закиди на свою адресу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Оксенрайтера вважають організатором підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді. Журналіст був відомий своїми правими і прокремлівськими поглядами, він виступав в російських ЗМІ на підтримку бойовиків на Донбасі.
Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.
Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складним українсько-угорським відносинам?