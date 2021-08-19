Мануель Оксенрайтер - німецький правоекстремістський журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мануель Оксенрайтер".

Німецький журналіст Мануель Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter) є головним редактором праворадикального журналу "Zuerst!". На початку 2019 року його ім'я згадали в зв'язку зі справою навколо підпалу угорського культурного центру в Ужгороді. Інцидент стався 4 лютого 2018 року. За даними слідства, підпал здійснили троє громадян Польщі. На засіданні суду в польському Кракові, 14 січня 2019 року, один з підозрюваних назвав організатором і координатором виконання злочину німецького журналіста Мануеля Оксенрайтера. Оксенрайтер відкидає закиди на свою адресу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.