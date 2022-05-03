Бундесверу стало складніше в Малі після приходу російської ПВК

Місія Бундесверу в Малі може завершитися швидше, ніж планувалось. У Берліні дедалі більше сумніваються в її необхідності. Сумніви є також у військової хунти в Бамако, котра, схоже, робить ставку на Росію.