Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Розірвана військовою хунтою угода визначала правові рамки для французької місії "Бархан" та європейської "Такуби" в Малі.
Згідно з заявою "Групи підтримки ісламу та мусульман", російські найманці разом з малійською армією брали участь у військових операціях у центральній частині Малі, зокрема в селі Мора.
Як пише AFP з посиланням на урядовця, загиблий був бійцем ПВК Вагнера. Це перший випадок смерті "російського інструктора" у Малі.
Місії "Бархан" та "Такуба" призупиняють на тлі розширення співпраці хунти Малі з Росією. Інструкторські та стабілізаційні місії ЄС та ООН, у яких бере участь і Бундесвер, поки триватимуть.
Європейський Союз запровадив персональні санкції щодо п'ятьох представників правлячого режиму Малі, зокрема прем'єр-міністра тимчасового уряду.
Місія Бундесверу в Малі може завершитися швидше, ніж планувалось. У Берліні дедалі більше сумніваються в її необхідності. Сумніви є також у військової хунти в Бамако, котра, схоже, робить ставку на Росію.
Росія "озброює" бойовиків ПВК Вагнера, які "грабують" Малі, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
Влада Малі пропонує провести президентські і парламентські вибори, призначені на лютий 2022 року, не раніше, ніж за п'ять років.
Присутність російської ПВК у Малі погіршить обстановку в Західній Африці, ситуацію з правами людини та завадить захищати мирне населення, заявили 16 західних держав.
Сполученні Штати вважають, що ПВК Вагнера не принесе мир у Малі. Водночас ЄС навіть призупинив військову місію в ЦАР через ймовірний контроль найманців над збройними силами країни.
Рада Євросоюзу затвердила санкції проти російської приватної військової компанії Дмитра Уткіна, відомого як Вагнер. Під обмеження потрапила сама група та пов'язані з нею вісім громадян і три юридичні особи.
Напад на автобус стався у провінції Мопті у Малі, де діють бойовики-ісламісти. Десятки людей загинули, є поранені.
За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії для сприяння в боротьбі з терористами. У ЄС раніше розкритикували відповідні наміри.
Слідом за Афганістаном - і цього разу, мабуть, не без участі росіян, може завершитися ще одна військова місія Заходу - в західноафриканській Малі. DW - з подробицями.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав "великим успіхом" ліквідацію ватажка "Ісламської держави у Великій Сахарі".
Можливе військове співробітництво між Малі і ПВК Вагнера йде врозріз з восьмирічною роботою Німеччини, Франції, ЄС і ООН в цій країні, заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact