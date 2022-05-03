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Малі

Хунта Малі розірвала військову співпрацю з Францією

Хунта Малі розірвала військову співпрацю з Францією 03.05.2022

Розірвана військовою хунтою угода визначала правові рамки для французької місії "Бархан" та європейської "Такуби" в Малі.
Ісламісти в Малі повідомили про захоплення найманця ПВК Вагнера

Ісламісти в Малі повідомили про захоплення найманця ПВК Вагнера 25.04.2022

Згідно з заявою "Групи підтримки ісламу та мусульман", російські найманці разом з малійською армією брали участь у військових операціях у центральній частині Малі, зокрема в селі Мора.
У Малі внаслідок вибуху загинув російський військовий радник

У Малі внаслідок вибуху загинув російський військовий "радник" 21.04.2022

Як пише AFP з посиланням на урядовця, загиблий був бійцем ПВК Вагнера. Це перший випадок смерті "російського інструктора" у Малі.
Європа та Канада згортають антитерористичну операцію в Малі

Європа та Канада згортають антитерористичну операцію в Малі 17.02.2022

Місії "Бархан" та "Такуба" призупиняють на тлі розширення співпраці хунти Малі з Росією. Інструкторські та стабілізаційні місії ЄС та ООН, у яких бере участь і Бундесвер, поки триватимуть.
ЄС наклав санкції на членів перехідного уряду Малі

ЄС наклав санкції на членів перехідного уряду Малі 05.02.2022

Європейський Союз запровадив персональні санкції щодо п'ятьох представників правлячого режиму Малі, зокрема прем'єр-міністра тимчасового уряду.
Бундесверу стало складніше в Малі після приходу російської ПВК

Бундесверу стало складніше в Малі після приходу російської ПВК 03.02.2022

Місія Бундесверу в Малі може завершитися швидше, ніж планувалось. У Берліні дедалі більше сумніваються в її необхідності. Сумніви є також у військової хунти в Бамако, котра, схоже, робить ставку на Росію.
Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі 30.01.2022

Росія "озброює" бойовиків ПВК Вагнера, які "грабують" Малі, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років

Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років 02.01.2022

Влада Малі пропонує провести президентські і парламентські вибори, призначені на лютий 2022 року, не раніше, ніж за п'ять років.
Країни Заходу засудили Малі за розміщення бійців ПВК Вагнера

Країни Заходу засудили Малі за розміщення бійців ПВК Вагнера 24.12.2021

Присутність російської ПВК у Малі погіршить обстановку в Західній Африці, ситуацію з правами людини та завадить захищати мирне населення, заявили 16 західних держав.
США закликають Малі відмовитись від послуг ПВК Вагнера

США закликають Малі відмовитись від послуг ПВК Вагнера 15.12.2021

Сполученні Штати вважають, що ПВК Вагнера не принесе мир у Малі. Водночас ЄС навіть призупинив військову місію в ЦАР через ймовірний контроль найманців над збройними силами країни.
Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера

Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера 13.12.2021

Рада Євросоюзу затвердила санкції проти російської приватної військової компанії Дмитра Уткіна, відомого як Вагнер. Під обмеження потрапила сама група та пов'язані з нею вісім громадян і три юридичні особи.
У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб

У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб 04.12.2021

Напад на автобус стався у провінції Мопті у Малі, де діють бойовики-ісламісти. Десятки людей загинули, є поранені.
Лавров заявив про запрошення в Малі приватної військової компанії з РФ

Лавров заявив про запрошення в Малі приватної військової компанії з РФ 25.09.2021

За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії для сприяння в боротьбі з терористами. У ЄС раніше розкритикували відповідні наміри.
ПВК Вагнера може витіснити військову місію Заходу з Малі

ПВК Вагнера може витіснити військову місію Заходу з Малі 17.09.2021

Слідом за Афганістаном - і цього разу, мабуть, не без участі росіян, може завершитися ще одна військова місія Заходу - в західноафриканській Малі. DW - з подробицями.
Французькі військові вбили лідера Ісламської держави в Сахарі - Макрон

Французькі військові вбили лідера "Ісламської держави" в Сахарі - Макрон 16.09.2021

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "великим успіхом" ліквідацію ватажка "Ісламської держави у Великій Сахарі".
Берлін стурбований можливим перекиданням ПВК Вагнера в Малі

Берлін стурбований можливим перекиданням ПВК Вагнера в Малі 15.09.2021

Можливе військове співробітництво між Малі і ПВК Вагнера йде врозріз з восьмирічною роботою Німеччини, Франції, ЄС і ООН в цій країні, заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
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