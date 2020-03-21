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Малі та середні підприємства (МСП)

Малими та середніми підприємствами називають фірми, які не перевищують визначені показники стосовно кількості робочих місць, обороту та бухгалтерського балансу.

У Європейському Союзі фірми, які мають більше 250 працівників або чий річний оборот перевищує 50 мільйонів євро, вважаються вже великими підприємствами. Фірми, які ці показники не перевищують, потрапляють під визначення малих та середніх підприємств.

Уряд Німеччини підготував пакет антикризових законопроєктів

Уряд Німеччини підготував пакет антикризових законопроєктів 21.03.2020

Для підтримки економіки в умовах пандемії планується виділення додатково 150 млрд євро. Самозайняті громадяни та малі підприємства отримають допомогу по 15 тисяч євро. Лікарням планують дати близько 3,3 мільярда євро.
Німеччина і ЄС забезпечують українських бізнесменів дешевими кредитами

Німеччина і ЄС забезпечують українських бізнесменів дешевими кредитами 11.10.2018

Євросоюз і, зокрема, Німеччина профінансували кредитну підтримку бізнесу в Україні. Результати цього проекту за перший рік надихають фінансових донорів на продовження і розширення цієї допомоги.
Європейські кредити на українські інновації (відео)

Європейські кредити на українські інновації (відео) 25.07.2017

Європейський інвестиційний фонд започаткував в Україні програму гарантування кредитів для українського бізнесу. На пільги можуть претендувати малі та середні підприємці, що впроваджують інновації.

ЄС фінансово допоможе підприємцям України, Грузії та Молдови

ЄС фінансово допоможе підприємцям України, Грузії та Молдови 21.05.2015

Кошти мають надходити у вигляді тривалого фінансування грантами програм підтримки малого та середнього бізнесу. Надаватимуть їх провідні європейські фінансові інституції.
Єврокомісія хоче виділити 110 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні

Єврокомісія хоче виділити 110 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні 28.04.2015

Брюссель схвалив спеціальний захід для фінансового зміцнення малих та середніх підприємств в Україні загальним обсягом 70 мільйонів євро. Іще 40 мільйонів мають надійти в рамках кредитно-гарантійного механізму.
Європейський інвестиційний банк виділяє Україні кредити на 600 мільйонів євро

Європейський інвестиційний банк виділяє Україні кредити на 600 мільйонів євро 22.12.2014

Угоду про виділення кредиту на 200 мільйонів євро підписано у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України. 400 мільйонів євро для малих і середніх підприємств надійдуть за іншою програмою.
Українські банки поволі повертаються до кредитування малого і середнього бізнесу

Українські банки поволі повертаються до кредитування малого і середнього бізнесу 28.02.2011

Банки в Україні ще бояться кредитувати малі та середні підприємства. Існує надто великий ризик неповернення кредитів. У німецькому федеральному банку KfW вважають, що уряд має забезпечити чіткі правила гри для всіх.
У Києві починають акції непокори малі та середні підприємці

У Києві починають акції непокори малі та середні підприємці 03.03.2009

Партія малого та середнього бізнесу України в межах започаткованого неполітичного громадського руху «Фронт змін» розпочинає з середи постійно діючу акцію в центрі Києва.