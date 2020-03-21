Малі та середні підприємства (МСП)

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Малими та середніми підприємствами називають фірми, які не перевищують визначені показники стосовно кількості робочих місць, обороту та бухгалтерського балансу.
У Європейському Союзі фірми, які мають більше 250 працівників або чий річний оборот перевищує 50 мільйонів євро, вважаються вже великими підприємствами. Фірми, які ці показники не перевищують, потрапляють під визначення малих та середніх підприємств.
Брюссель схвалив спеціальний захід для фінансового зміцнення малих та середніх підприємств в Україні загальним обсягом 70 мільйонів євро. Іще 40 мільйонів мають надійти в рамках кредитно-гарантійного механізму.
Банки в Україні ще бояться кредитувати малі та середні підприємства. Існує надто великий ризик неповернення кредитів. У німецькому федеральному банку KfW вважають, що уряд має забезпечити чіткі правила гри для всіх.