Малі та середні підприємства (МСП)

Малими та середніми підприємствами називають фірми, які не перевищують визначені показники стосовно кількості робочих місць, обороту та бухгалтерського балансу.

У Європейському Союзі фірми, які мають більше 250 працівників або чий річний оборот перевищує 50 мільйонів євро, вважаються вже великими підприємствами. Фірми, які ці показники не перевищують, потрапляють під визначення малих та середніх підприємств.