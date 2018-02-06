Мальдіви знову приєдналися до Співдружності націй

Мальдіви з суботи, 1 лютого, знову стали членом Співдружності націй. "Співдружність вітає свого 54-го члена сім'ї після того, як було затверджено заявку Мальдівів на повторний прийом", - повідомляє пресслужба об'єднання.

Як зазначила генеральна секретарка Співдружності Патрісія Скотленд, "процес реформ, який триває на Мальдівах, узгоджується з цінностями та принципами Співдружності". Члени заохочують уряд острівної держави продовжувати цей шлях, додала Скотленд.

Нагадаємо, Співдружність націй є асоціацією незалежних країн, які раніше були частиною Британської імперії. Її членами, зокрема, є Канада, Австралія, Індія та інші країни. Цю асоціацію очолює британська королева Єлизавета II.

Мальдіви вийшли зі Співдружності націй в жовтні 2016 року після 34 років членства в цій асоціації. Тоді колишнього президента острівної держави Яміна Абдулу Гаюма звинуватили у порушенні прав людини та відсутності поступу до демократії. Внаслідок цього Мальдівам пригрозили санкціями.

У вересні 2018 року на виборах президента Мальдівів переміг опозиційний кандидат Ібрагім Мохамед Соліх. Він анонсував масштабні реформи та подачу заявки на приєднання до Співдружності.