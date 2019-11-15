 Макрон у розмові з Путіним привітав повернення українських кораблів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

Макрон у розмові з Путіним привітав повернення українських кораблів

Під час телефонної розмови президенти Франції та Росії обговорили проведення у Парижі саміту "нормандської четвірки" та повернення Росією затриманих українських кораблів.

Еммануель Макрон та Володимир Путін (архівне фото)

Еммануель Макрон та Володимир Путін (архівне фото)

Президент Франції Еммануель Макрон в телефонній розмові зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у понеділок, 18 листопада, привітав повідомлення про повернення Україні трьох затриманих російською стороною кораблів, йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

"Цей жест очікували. Він сприяє посиленню довіри в діалозі між Росією і Україною", - йдеться у повідомленні. Як повідомило раніше цього дня командування Військово-морських сил Збройних сил України, українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які торік були затримані російською стороною із застосуванням зброї у районі Керченської протоки, прямують додому.

DW.COM

Анґела Меркель і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. (11.11.2019)

Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які Москва повернула Києву, розпочали рух у напрямку материкової України, повідомило командування ВМС ЗСУ. (18.11.2019)

Головною темою розмови Макрона та Путіна був запланований на 9 грудня саміт "нормандської четвірки". "З обох сторін підкреслено, що проведення такої зустрічі має реально сприяти якнайшвидшій та повній реалізації мінських угод", - повідомив Кремль. Путін у розмові вкотре наголосив на необхідності набуття чинності законом про особливий статус Донбасу.

Раніше Макрон обговорив саміт у "нормандському форматі" також з президентом України Володимиром Зеленським і канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Лідери чотирьох країн вперше зустрілися для переговорів щодо ситуації на Донбасі у 2014 році. Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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