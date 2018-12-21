 Макрон у розмові з Путіним наполягав на звільненні українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

Макрон у розмові з Путіним наполягав на звільненні українських моряків

У телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон закликав свого російського колегу звільнити українських військових моряків та захопленні під час інциденту в районі Керченської протоки судна.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських моряків, захоплених у листопаді минулого року під час інциденту в Керченській протоці.

Під час телефонної розмови в середу, 2 січня, Макрон звернувся до свого російського колеги з вимогою якнайшвидше звільнити як утримуваних у РФ українських моряків, так і захоплені українські військові судна, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року Макрон та канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) оприлюднили спіольну заяву з вимогою до Москви звільнити українських військовослужбовців, захоплених росіянами в Керченській протоці.

Крім того, хазяїн Єлисейського палацу привітав досягнуту 27 грудня 2018 року домовленість про так зване "новорічне перемир'я" на Донбасі, і закликав до повного та тривалого дотримання режиму припинення вогню.

Париж радить зберегти курдські сили

DW.COM

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків, а також вимагають безпечного й вільного проходу для всіх кораблів у Керченській протоці. (28.12.2018)

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні назвала застосування сили Росією неприйнятним і закликала негайно звільнити захоплені в Керченській протоці українські кораблі та їхні екіпажі. (29.11.2018)

Захоплені Росією біля Керчі військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" мали посилити новостворену базу військово-морських сил України в Азовському морі. Нині баланс сил там не на користь Києва. (27.11.2018)

Учасники Генасамблеї ООН у Нью-Йорку засудили російську мілітаризацію в Чорному і Азовському морях, а також будівництво моста через Керченську протоку. (18.12.2018)

Ще однією темою розмови двох глав держав стало сирійське питання. Макрон зокрема закликав свого російського колегу зберегти курдські "Загони народної самооборони" (YPG) з огляду на їхню важливість у боротьбі проти бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Французький президент наголосив, що необхідно уникати будь-якої дестабілізації, котра була б вигідна ІД, та забезпечити збереження союзних коаліційних сил у боротьбі проти ісламістів. Крім того, Макрон висловив переконання в необхідності поважати права місцевого населення, котре населяє окремі регіони Сирії.

Нагадаємо, в грудні минулого року турецький уряд оголосив про плани проведення наступальної операції на місто Манбідж, підконтрольне сирійським курдам. Невдовзі президент США несподівано заявив про рішення вивести американські війська з  Сирії, де вони підтримували YPG в боротьбі проти ІД. Анкара вважає YPG відгалуженням забороненої в Туреччини Робітничої партії Курдистану (РПК). Після заяви Трампа Туреччина відклала початок операції. 

З метою захисту від турецьких військ сирійські курди попрохали уряд президента Сирії Башара Асада надіслати в район Манбіджа свої підрозділи, що Дамаск і зробив.

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Чотири українські кораблі проти 40 російських: адмірал Воронченко про перспективи флоту на Азові (28.12.2018)

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