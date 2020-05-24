 Макрон пообіцяв багатомільярдну підтримку французькому автопрому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2020

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Новини

Макрон пообіцяв багатомільярдну підтримку французькому автопрому

Французьким автовиробникам планують надати понад вісім мільярдів євро допомоги, запевнив Еммануель Макрон. При цьому він висунув до компаній жорсткі вимоги зі збереження робочих місць у Франції.

Еммануель Макрон (архівне фото) наполягає не поверненні виробничих потужностей до Франції

Еммануель Макрон (архівне фото) наполягає не поверненні виробничих потужностей до Франції

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати французькому автопрому багатомільярдну фінансову підтримку. Про неї Макрон оголосив у вівторок, 26 травня, після візиту на одне з підприємств компанії-постачальника Valéo на півночі Франції, передає інформагенція dpa.

За словами французького лідера, державна допомога має підтримати автовиробників країни, що постраждали під час коронавірусної кризи. На підтримку національної автобудівної галузі планується виділити понад вісім мільярдів євро.

Понад один мільярд з цієї суми припаде на доплати жителям країни під час купівлі електрокарів та гібридних автомобілів, пояснив Макрон. Передбачається, що покупцям держава доплачуватиме замість шести сім тисяч євро за кожен придбаний такий автомобіль.

Також планується стимулювати купівлю нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, доплачуючи власникам за утилізацію вживаних авто. За словами Макрона, в країні на даний момент не можуть знайти покупця 400 тисяч нових автомобілів.

Додатково компанія-автовиробник Renault може отримати п'ять мільярдів євро у формі кредитних гарантій від держави. Утім, ці гарантії держава надасть лише в разі досягнення домовленості між профспілками та менеджментом Renault щодо майбутнього робочих місць та виробничих потужностей компанії у Франції.

Як зазначає інформагенція AFP, компанія Renault ще до початку спричиненої коронавірусом кризи переживала збитковий період.

Збереження робочих місць і електромобільність

Проте Макрон наголосив, що автомобільна галузь отримає держфінансування лише за певних умов, а саме - збереження й створення робочих місць у Франції та пришвидшення випуску електромобілів. "Нас має спонукати мета зробити Францію провідним виробником екологічно чистих автомобілів, довівши впродовж наступних п'яти років щорічні обсяги випуску до більш ніж мільйона електрокарів і гібридних автомобілів", - наголосив Макрон, цитує інформагенція Reuters.

Господар Єлисейського палацу окремо згадав і необхідність повернення виробничих потужностей, виведених раніше з Франції у країни з дешевшою робочою силою. Макрон висунув вимогу, щоб жодна модель автомобіля, яка виробляється у Франції, не випускалася за кордоном.

Читайте також: Електромобілі та екологія: як Volkswagen прагне стати світовим лідером

Нещодавно ЗМІ повідомляли про катастрофічне падіння обсягів продажів автомобілів у країнах ЄС через запровадженні обмеження у зв'язку з коронавірусом.

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