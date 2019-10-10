Макрон обговорив з Путіним "нормандський" саміт та Сирію

Президенти Франції Еммануель Макрон та Росії Володимир Путін у понеділок, 21 жовтня, провели телефонну розмову. Як повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, очільники країн, зокрема, обговорили підготовку до наступного саміту "нормандської четвірки" після рішень Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо втілення мінських угод.

У повідомленні зазначається, що головною темою розмови була ситуація на північному сході Сирії, де, нагадаємо, кілька тижнів тому Туреччина розпочала вівйськову операцію проти курдських підрозділів. Макрон перед зустріччю Путіна із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосив на важливості продовження перемир'я та пошуку виходу з кризи дипломатичними засобами.

Тим часом у повідомленні про розмову на сайті Кремля зазначається, що Володимир Путін "знову акцентував на доцільності його (саміту в "нормандському форматі". - Ред.) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання мінських угод". У розмові Путін також казав про необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі" та в рамках ТКГ. За його словами, це стосується розведення сил і засобів біля населених пунктів Золоте і Петрівське, а також імплементації Києвом "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Днями канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) також провела телефонну розмову з Володимиром Путіним. Головною темою цієї розмови стала підготовка до проведення незабаром саміту "нормандської четвірки".

Нагадаємо, саміт глав держав та урядів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України - планували провести в Парижі ще у вересні цього року. Однак зустріч не відбулася через небажання Росії.

Меркель 9 жовтня обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським проведення саміту "нормандської четвірки" та транзит газу територією України. Німеччина виступає за збереження за Україною статусу транзитної держави та наполягає на укладенні нового контракту щодо транзиту.

14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в листопаді.

Дивитись відео 00:57 Поділитись "Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Qdfv "Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)