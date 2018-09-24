 Макрон не укладатиме торговельні угоди з країнами, що не підписали Паризьку угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Макрон не укладатиме торговельні угоди з країнами, що не підписали Паризьку угоду

Еммануель Макрон виступив перед Генасамблеєю ООН із позицій, протилежних тим, які Дональд Трамп має щодо Ірану та захисту довкілля.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що його країна відмовлятиметься від торговельних контрактів з країнами, що не підписали Паризьку кліматичну угоду. Про це Макрон заявив у вівторок, 25 вересня, виступаючи перед Генасамблеєю ООН. Серед ключових торговельних партнерів Франції Паризьку угоду не підписали лише США.

DW.COM

Президент Франції Еманнуель Макрон вважає, що Євросоюз сам має гарантувати свою безпеку. Росія зможе взяти участь у цьому процесі за умови прогресу в питанні щодо України. (27.08.2018)

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН, Дональд Трамп озвучив цілу низку закидів різним країнам, похваливши при цьому Північну Корею. (25.09.2018)

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління, для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. При цьому американський президент Дональд Трамп вивів США з Паризької угоди, яку підписав його попередник Барак Обама.

Макрон висловився проти позиції Трампа і щодо теми Ірану. Французький президент закликав світову громадськість до "діалогу та багатосторонності" з Іраном. "Що принесе реальне рішення у ситуації з Іраном і що вже її стабілізувало? Правило сильнішого? Тиск лише з одного боку? Ні!, - цитує Макрона AFP. - Ми знаємо, що Іран був на ядерному воєнному шляху, однак що зупинило його? Віденьска угода 2015 року".

Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном та поновив санкції проти Ірану, які також можуть поширюватися на компанії з інших країн, що вестимуть з іранською стороною бізнес.

Раніше, виступаючи перед Генасамблеєю, Трамп звинуватив керівників Ірану в тому, що вони "сіють хаос, смерть і руйнацію".

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