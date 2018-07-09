 Макрон зустрінеться з Путіним на фіналі ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Макрон зустрінеться з Путіним на фіналі ЧС-2018

За день до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін зустрінеться з главою французької держави Еммануелем Макроном.

Еммануель Макрон (ліворуч) на зустрічі з Володимиром Путіним 8 липня 2017 року

Еммануель Макрон (ліворуч) на зустрічі з Володимиром Путіним 8 липня 2017 року

DW.COM

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що санкції проти Росії діятимуть до тих пір, поки не буде прогресу в Україні. (25.05.2018)

У напруженому і динамічному матчі Франція-Бельгія, що відбувся у Санкт-Петербурзі, перемогу здобули французи. (10.07.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у неділю, 15 липня, під час своєї поїздки до Москви для перегляду фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомило джерело інформагенції AFP у відомстві французького президента. Таким чином, Путін зустрінеться з Макроном за день до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Хельсінкі.

Макрон перебував на трибуні стадіону у Санкт-Петербурзі під час перемоги французької збірної над збірною Бельгії у півфінальному матчі ЧС-2018 10 липня. На сайті Кремля зазначається, що Путін зателефонував Макрону одразу після завершення матчу.

Попередня зустріч Макрона з Путіним відбулася наприкінці травня у Санкт-Петербурзі. Тоді президент Франції заявив, що санкції Євросоюзу щодо Росії залишатимуться в силі доти, доки не буде досягнуто прогресу в українському питанні. Водночас Макрон наголосив, що вбачає можливість співпраці з Росією задля вирішення міжнародних проблем, зокрема ситуацій з Іраном та Сирією.

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