Макрон зустрінеться з Путіним на фіналі ЧС-2018

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у неділю, 15 липня, під час своєї поїздки до Москви для перегляду фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомило джерело інформагенції AFP у відомстві французького президента. Таким чином, Путін зустрінеться з Макроном за день до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Хельсінкі.

Макрон перебував на трибуні стадіону у Санкт-Петербурзі під час перемоги французької збірної над збірною Бельгії у півфінальному матчі ЧС-2018 10 липня. На сайті Кремля зазначається, що Путін зателефонував Макрону одразу після завершення матчу.

Попередня зустріч Макрона з Путіним відбулася наприкінці травня у Санкт-Петербурзі. Тоді президент Франції заявив, що санкції Євросоюзу щодо Росії залишатимуться в силі доти, доки не буде досягнуто прогресу в українському питанні. Водночас Макрон наголосив, що вбачає можливість співпраці з Росією задля вирішення міжнародних проблем, зокрема ситуацій з Іраном та Сирією.