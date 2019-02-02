Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження у Франції національного Дня пам'яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Про це французький президент заявив увечері вівторка, 5 лютого, на зустрічі з представниками вірменської громади Франції.

Жалобні заходи проводитимуть щороку 24 квітня, тобто того самого дня, що й у Вірменії, пояснив господар Єлисейського палацу. За словами Макрона, він уже поінформував про це рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Згодом Макрон додав у соціальній мережі Twitter, що таким кроком Франція "дивитиметься історії у вічі". Запровадження дня пам'яті жертв геноциду вірмен було однією з передвиборних обіцянок Макрона, нагадує агенція новин AFP.

В Анкарі обурені

В Анкарі очікувано різко розкритикували такий крок Макрона. "Ми засуджуємо та відкидаємо намагання Макрона, в якого виникли політичні проблеми у своїй країні, спробувати врятувати ситуацію, перетворивши історичні події на політичне питання", - зазначив у заяві речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Франція стала першою з великих європейських держав, котра ще 2001 року визнала геноцидом переслідування та масові вбивства вірмен у Османській імперії в 1915 році. Бундестаг ФРН зробив це у червні 2016 року, що спричинило серйозну дипломатичну кризу з Туреччиною.

За оцінками істориків, унаслідок цих подій загинули до 1,5 мільйона вірмен, котрі мешкали в Османській імперії.