 Макрон запроваджує День пам′яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена

Емануель Макрон каже, що заздалегідь повідомив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про рішення щорічно відзначати День пам'яті жертв геноциду вірмен.

Емануель Макрон під час зустрічі з представниками вірменської громади Франції 5 лютого

Емануель Макрон під час зустрічі з представниками вірменської громади Франції 5 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження у Франції національного Дня пам'яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Про це французький президент заявив увечері вівторка, 5 лютого, на зустрічі з представниками вірменської громади Франції.

Жалобні заходи проводитимуть щороку 24 квітня, тобто того самого дня, що й у Вірменії, пояснив господар Єлисейського палацу. За словами Макрона, він уже поінформував про це рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Згодом Макрон додав у соціальній мережі Twitter, що таким кроком Франція "дивитиметься історії у вічі". Запровадження дня пам'яті жертв геноциду вірмен було однією з передвиборних обіцянок Макрона, нагадує агенція новин AFP. 

DW.COM

Незважаючи на протести Туреччини, Бундестаг схвалив резолюцію про визнання геноцидом масового знищення вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. (02.06.2016)

За словами Папи Римського Франциска І, убивство вірмен на території сучасної Туреччини у 1915 році було першим геноцидом ХХ століття. У Вірменії кажуть про загибель майже 1,5 мільйона людей. (12.04.2015)

В Анкарі обурені

В Анкарі очікувано різко розкритикували такий крок Макрона. "Ми засуджуємо та відкидаємо намагання Макрона, в якого виникли політичні проблеми у своїй країні, спробувати врятувати ситуацію, перетворивши історичні події на політичне питання", - зазначив у заяві речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Франція стала першою з великих європейських держав, котра ще 2001 року визнала геноцидом переслідування та масові вбивства вірмен у Османській імперії в 1915 році. Бундестаг ФРН зробив це у червні 2016 року, що спричинило серйозну дипломатичну кризу з Туреччиною.

За оцінками істориків, унаслідок цих подій загинули до 1,5 мільйона вірмен, котрі мешкали в Османській імперії.

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Туреччина в шоці: Німеччина визнала геноцид вірмен (02.06.2016)

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