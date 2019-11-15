 Макрон закликає НАТО до тіснішої взаємодії з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Макрон закликає НАТО до тіснішої взаємодії з Росією

Росія не є ворогом Північноатлантичного альянсу, наголосив французький президент. Він закликав членів НАТО до участі у переговорах з Москвою та Вашингтоном щодо нового договору про ядерне роззброєння.

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Еммануель Макрон

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Північноатлантичний альянс (НАТО) до тіснішої взаємодії з Росією. "Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю", - заявив він у четвер, 28 листопада, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, додавши, що спільним ворогом Альянсу є "тероризм", цитує агенція новин AFP. Макрон наголосив, що хоче створити "нову архітектуру довіри та безпеки в Європі", а це передбачає тісніше залучення Росії.

Він також закликав європейські країни-члени НАТО взяти участь у переговорах з Росією та США щодо нового договору про ядерне роззброєння. "Йдеться про безпеку Європи (…) Ми не можемо бути задоволені двосторонніми угодами", - наголосив Макрон.

Французький президент також підтвердив, що написав листа російському колезі Володимиру Путіну, в якому, згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про розгляд пропозиції Росії щодо мораторію на розміщення ядерної зброї середньої дальності в Європі Він переслав цей лист усім партнерам по НАТО, запевнив Макрон.

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Щодо своїх слів про "смерть мозку НАТО", які він сказав раніше в інтерв'ю британському виданню The Economist, Макрон зазначив, що вважає їх "сигналом для пробудження". З огляду на поточні виклики в політиці безпеки було б "безвідповідально", якби військовий союз й надалі зосереджувався виключно на своєму фінансуванні та технічних питаннях, наголосив президент Франції.

"Справжній союз заснований на діях, а не на словах", - сказав Макрон. Він закликав зокрема до "більшої участі союзників" у операції Франції проти джихадистів в африканському регіоні Сахель, де зараз перебувають 4,5 тисячі французьких солдатів.

Нагадаємо, в інтерв'ю The Economist Макрон сказав, що через брак керівної ролі США НАТО "перебуває в комі". Він вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

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