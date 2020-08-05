Макрона у Бейруті зустрів розлючений натовп - люди незадоволені владою

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 6 серпня, відвідав Бейрут. Він став першим іноземним лідером, який приїхав до ліванської столиці після вибухів, що забрали життя щонайменше 145 людей.

Після відвідування порту Макрон прийшов на одну з найбільш пошкоджених вулиць міста Геммайзех, де його зустрів натовп розлючених діями влади мешканців міста. Люди скандували "Революція!" та "Люди хочуть повалення режиму!". Французький президент пообіцяв надати країні медичну та фінансову допомогу. "Я гарантую вам, що ця допомога не потрапить в корумповані руки", - заявив він.

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Макрон також закликав до проведення у країні політичних реформ. "Те, що тут потрібно, - це політичні зміни. Цей вибух повинен стати початком нової ери", - наголосив президент Франції. Він додав, що жертвою нинішньої політичної, моральної, економічної та фінансової кризи у Лівані є народ країни, та зазначив, що політичні лідери несуть за це "історичну відповідальність".

Президент Франції Макрон пообіцяв мешканцям Бейрута допомогу

"Я поговорю з усіма політичними силами (...) Я сьогодні тут, щоб запропонувати їм новий політичний пакт", - заявив Макрон.

Пізніше цього дня у Бейрут для розслідування ситуації мають прибути французькі слідчі. В найближчі кілька днів Макрон також пообіцяв організувати подальшу міжнародну допомогу для країни. Пізніше він зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном.

Нагадаємо, що до 1943 року Ліван перебував під французьким мандатом. Зв'язки між двома країнами тісні й досі.

Раніше губернатор Бейрута Марван Абуд повідомив, що загальні збитки внаслідок двох вибухів у місті можуть сягнути 10-15 мільярдів доларів. Вибухи зруйнували та пошкодили багато будинків, близько 300 тисяч людей залишились просто неба. При цьому в інтернеті розповсюдили лист голови митного департаменту в Бейруті, з якого виходить, що влада протягом років знала про те, що в порту зберігався великий запас аміачної селітри.

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