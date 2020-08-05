 Макрона у Бейруті зустрів розлючений натовп - люди незадоволені владою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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Новини

Макрона у Бейруті зустрів розлючений натовп - люди незадоволені владою

Президент Франції Макрон пообіцяв мешканцям Бейрута, що допомога для міста після вибухів у столиці Лівану не потрапить у "корумповані руки" та закликав до проведення політичних реформ у країні.

Оточений натовпом у Бейруті Еммануель Макрон

Оточений натовпом у Бейруті Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 6 серпня, відвідав Бейрут. Він став першим іноземним лідером, який приїхав до ліванської столиці після вибухів, що забрали життя щонайменше 145 людей.

Після відвідування порту Макрон прийшов на одну з найбільш пошкоджених вулиць міста Геммайзех, де його зустрів натовп розлючених діями влади мешканців міста. Люди скандували "Революція!" та "Люди хочуть повалення режиму!". Французький президент пообіцяв надати країні медичну та фінансову допомогу. "Я гарантую вам, що ця допомога не потрапить в корумповані руки", - заявив він.

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Макрон також закликав до проведення у країні політичних реформ. "Те, що тут потрібно, - це політичні зміни. Цей вибух повинен стати початком нової ери", - наголосив президент Франції. Він додав, що жертвою нинішньої політичної, моральної, економічної та фінансової кризи у Лівані є народ країни, та зазначив, що політичні лідери несуть за це "історичну відповідальність".

Президент Франції Макрон пообіцяв мешканцям Бейрута допомогу

Президент Франції Макрон пообіцяв мешканцям Бейрута допомогу

"Я поговорю з усіма політичними силами (...) Я сьогодні тут, щоб запропонувати їм новий політичний пакт", - заявив Макрон.

Пізніше цього дня у Бейрут для розслідування ситуації мають прибути французькі слідчі. В найближчі кілька днів Макрон також пообіцяв організувати подальшу міжнародну допомогу для країни. Пізніше він зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном.

Нагадаємо, що до 1943 року Ліван перебував під французьким мандатом. Зв'язки між двома країнами тісні й досі.

Раніше губернатор Бейрута Марван Абуд повідомив, що загальні збитки внаслідок двох вибухів у місті можуть сягнути 10-15 мільярдів доларів. Вибухи зруйнували та пошкодили багато будинків, близько 300 тисяч людей залишились просто неба. При цьому в інтернеті розповсюдили лист голови митного департаменту в Бейруті, з якого виходить, що влада протягом років знала про те, що в порту зберігався великий запас аміачної селітри.

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  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


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Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

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Щонайменше 100 людей загинули та майже чотири тисячі поранені внаслідок потужних вибухів у порту Бейрута. Переповнені через епідемію коронавірусу лікарні не встигають надавати необхідну медичну допомогу пораненим.

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Половна столиці Лівану зруйнована чи пошкоджена, загальні збитки від вибухів у Бейруті складуть десятки мільярдів доларів, заявив губернатор міста. Інші країни надають Лівану допомогу.

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