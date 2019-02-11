 Македонія офіційно стала Північною Македонією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

Македонія офіційно стала Північною Македонією

Республіка Македонія офіційно змінила назву на Республіку Північна Македонія.

Македонія офіційно стала Північною Македонією

Республіка Македонія у вівторок, 12 лютого, офіційно змінила назву на Республіку Північна Македонія. Відповідні поправки до конституції країни були підтримані більшістю депутатів македонського парламенту ще 11 січня. Після оприлюднення в офіційних ЗМІ поправки остаточно набули чинності.

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Протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до НАТО невдовзі ратифікують. Зміна назви може відкрити колишній югославській країні шлях до кращого майбутнього, вважає оглядач DW. (07.02.2019)

Після підписання протоколу Скоп'є зможе брати участь у зустрічах НАТО як спостерігач. Очікується, що Македонія стане повноправним членом Альянсу щонайпізніше наступного року. (06.02.2019)

Нагадаємо, що після розпаду Югославії в 1990-х роках Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. При цьому в конституції країни було вказано назву "Республіка Македонія". Проти цього виступала Греція, тому що в її складі є однойменний регіон.

12 червня 2018 року очільники урядів Греції та Македонії домовилися про нову назву балканської країни. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. На референдумі 30 вересня виборці в Македонії більшістю голосів підтримали план перейменування країни. Історична суперечка між Скоп'є й Афінами була головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз і НАТО.

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Протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до НАТО невдовзі ратифікують. Зміна назви може відкрити колишній югославській країні шлях до кращого майбутнього, вважає оглядач DW.

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