Македонія офіційно стала Північною Македонією

Республіка Македонія у вівторок, 12 лютого, офіційно змінила назву на Республіку Північна Македонія. Відповідні поправки до конституції країни були підтримані більшістю депутатів македонського парламенту ще 11 січня. Після оприлюднення в офіційних ЗМІ поправки остаточно набули чинності.

Нагадаємо, що після розпаду Югославії в 1990-х роках Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. При цьому в конституції країни було вказано назву "Республіка Македонія". Проти цього виступала Греція, тому що в її складі є однойменний регіон.

12 червня 2018 року очільники урядів Греції та Македонії домовилися про нову назву балканської країни. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. На референдумі 30 вересня виборці в Македонії більшістю голосів підтримали план перейменування країни. Історична суперечка між Скоп'є й Афінами була головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз і НАТО.