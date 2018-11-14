Македонському прем'єрові-утікачеві допомогли угорські дипломати

Колишній глава уряду Македонії, звинувачений у корупції Нікола Груєвський був нелегально доставлений до Будапешта за допомогою угорської влади через Албанію, Чорногорію і Сербію. Про це з посиланням на албанську та чорногорську поліцію пише в п'ятницю, 16 листопада, агенція dpa. Існує підозра, що допомогу надав угорський прем'єр Віктор Орбан, давній друг Груєвського.

За даними правоохоронців, прем'єр-утікач проїхав через Албанію та Чорногорію в автомобілі угорського посольства. Чорногорські ЗМІ встановили особу двох угорських дипломатів, які причетні до афери. Обидві балканські країни повідомили, що у них не було формальних причин зупиняти Груєвського, хоча його закордонний паспорт забрали у Македонії. Натомість він використав ID-картку, що дозволено правилами. Коли Скоп'є видало ордер на арешт, Груєвський був уже в Сербії, офіційний Белград не коментував ситуацію.

Утім, для в'їзду на територію Угорщини чи іншої країни ЄС Груєвському вже був необхідний закордонний паспорт. Допомагаючи Груєвському, угорська влада порушила не лише кілька законів країни щодо міграції.

У Македонії Груєвського, який був прем'єром у 2006-2016 роках, у травні 2018-го засудили до дворічного терміну ув'язнення за корупцію. Цей термін він повинен був почати відбувати минулого тижня, однак не з'явився до в'язниці, а кілька днів тому стало відомо, що він втік до Будапешта.

Також він є підозрюваним у чотирьох інших справах, пов'язаних із прослуховуванням, зловживанням владою, фальсифікацією виборів, зв'язками з кримінальними колами та заохоченням до насильства. У партії Віктора Орбана справу назвали "розправою з боку лівацького уряду". В Угорщині Груєвський попросив про притулок.