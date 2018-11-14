Македонському прем'єрові-утікачеві допомогли угорські дипломати

Колишній глава уряду Македонії, звинувачений у корупції Нікола Груєвський був нелегально доставлений до Будапешта за допомогою угорської влади через Албанію, Чорногорію і Сербію. Про це з посиланням на албанську та чорногорську поліцію пише в п'ятницю, 16 листопада, агенція dpa. Існує підозра, що допомогу надав угорський прем'єр Віктор Орбан, давній друг Груєвського.
За даними правоохоронців, прем'єр-утікач проїхав через Албанію та Чорногорію в автомобілі угорського посольства. Чорногорські ЗМІ встановили особу двох угорських дипломатів, які причетні до афери. Обидві балканські країни повідомили, що у них не було формальних причин зупиняти Груєвського, хоча його закордонний паспорт забрали у Македонії. Натомість він використав ID-картку, що дозволено правилами. Коли Скоп'є видало ордер на арешт, Груєвський був уже в Сербії, офіційний Белград не коментував ситуацію.
Утім, для в'їзду на територію Угорщини чи іншої країни ЄС Груєвському вже був необхідний закордонний паспорт. Допомагаючи Груєвському, угорська влада порушила не лише кілька законів країни щодо міграції.
У Македонії Груєвського, який був прем'єром у 2006-2016 роках, у травні 2018-го засудили до дворічного терміну ув'язнення за корупцію. Цей термін він повинен був почати відбувати минулого тижня, однак не з'явився до в'язниці, а кілька днів тому стало відомо, що він втік до Будапешта.
Також він є підозрюваним у чотирьох інших справах, пов'язаних із прослуховуванням, зловживанням владою, фальсифікацією виборів, зв'язками з кримінальними колами та заохоченням до насильства. У партії Віктора Орбана справу назвали "розправою з боку лівацького уряду". В Угорщині Груєвський попросив про притулок.
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Сила і безпорадність мурів
Угорщина закриває кордон
Уряд Угорщини ухвалив рішення відмежуватись від Сербії парканом та перекрити кордон з Хорватією - членом ЄС, до речі. Угорщина - одна зі сторін Шенгенської угоди, за якою країна зобов'язалась відмовитись від прикордонного контролю. Більшість біженців, які мають намір потрапити до Австрії та Німеччини з Греції, використовують "західнобалканський маршрут".
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Сила і безпорадність мурів
Європейський форпост - Мелілья
Відмежування іспанського анклаву Мелільї від Марокко називають найсучаснішим кордоном у світі. Як і Сеуту, другий анклав Іспанії у Марокко, Мелілью оточує шестиметровий заввшики мур довжиною 10 кілометрів. Він облаштований колючою стрічкою "натовського зразку", інфрачервоними камерами, детекторами руху та шуму. Ці засоби мають зупинити нелегалів, що прибувають з Африки.
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Сила і безпорадність мурів
Розділений острів
"Зелена лінія розмежування " на Кіпрі облаштована колючим дротом, насипами щебеня, муром та спостережними вишками. Цей кордон простягнувся на 180 кілометрів та розділяє острів на північну турецьку та південну грецьку частини. По обох боках його охороняють тисячі солдатів. І з часу падіння Берлінського муру столиця Республіки Кіпр Нікосія залишається єдиною розділеною столицею світу.
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Сила і безпорадність мурів
"Великий американський мур"
Майже 20 тисяч співробітників Прикордонної служби США цілодобово перебувають на кордоні з Мексикою. "Великий американський мур", що відмежовує США та Мексику, простягнувся на 1126 кілометрів. Камери спостереження, інфрачервоні камери, прилади нічного бачення, датчики руху, безпілотники, теплосенсори у землі - нелегалам і контрабандистам, а також наркоторговцям нелегко оминати ці перешкоди.
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Сила і безпорадність мурів
Свята земля. Поділена
Подолати кордон між Ізраїлем та палестинськими територіями можна лише на небагатьох "контрольно-пропускних пунктах", як-от на зображеному на фото КПП у Єрусалимі. Мета бар'єру: запобігти терористичним актам з боку палестинців. Незважаючи на прикордонні укріплення та охорону, палестинцям у Секторі Газа все одно вдається отримувати зброю та інші речі через систему саморобних тунелів.
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Сила і безпорадність мурів
Демілітаризована зона у Кореї
Цей кордон вважають одним із найбільш укріплених та пильнованих у світі. Мільйон мін, колючий дріт та сторожові вежі відділяють Південну Корею від комуністичної КНДР на півночі. З обох боків 248-кілометрового кордону - демілітаризована зона завширшки два кілометри, в'їзд до якої заборонений. Її створили у 1953 році після закінчення Корейської війни, яка тривала три роки.
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Сила і безпорадність мурів
"Лінії миру" у Північній Ірландії
48 "ліній миру" розділяють католицькі та протестантські міські квартали у Північній Ірландії. У столиці Белфасті цей бар'єр являє собою семиметровий мур з цегли, колючого дроту, бетону та ґратів. У мурі є проходи для пішоходів та проїзди для автотранспорту, які зачиняють на ніч.
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Сила і безпорадність мурів
Вони називають це захисним муром
Це найдовші прикордонні укріплення у світі. Індія відмежувалася від Бангладеш чотирма тисячами кілометрів колючого дроту, оскільки вважає сусідню країну притулком терористів. "Нульова лінія" - це захисна огорожа з колючого дроту заввишки до двох метрів , на яку може подаватися струм. На варті стоять близько 50000 солдатів.
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Сила і безпорадність мурів
Берлінський мур - символ поділу
Берлінський мур - уже частина світової історії. Він упав 9 листопада 1989 року - після десятиліть існування сумнозвісних "смуг смерті". Невдовзі Німеччина возз'єдналася, що віщувало закінчення "холодної війни". Але притягальна сила цієї історичної події не може запобігти роз'єднаності, яка досі домінує у світовій політиці.
Автор: Даніель Гайнріх, Дмитро Губенко