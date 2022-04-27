Майя Санду - молдавська державна діячка та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майя Санду".

Майя Санду є лідером партії "Дія і справедливість". 2016 року Майя Санду балотувалась на президентських виборах у Молдові. З 2012 до 2015 року Майя Санду обіймала посаду міністра освіти Молдови. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.