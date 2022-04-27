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Майя Санду

Майя Санду - молдавська державна діячка та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майя Санду".

Майя Санду є лідером партії "Дія і справедливість". 2016 року Майя Санду балотувалась на президентських виборах у Молдові. З 2012 до 2015 року Майя Санду обіймала посаду міністра освіти Молдови. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова?

Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова? 27.04.2022

Після заяв з боку Росії про можливий вихід до Придністров'я через південь України в самопроголошену "ПМР" у регіоні загострилася обстановка. DW - про реакцію та побоювання Молдови.
Вибухи у ПМР: Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари

Вибухи у "ПМР": Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари 26.04.2022

Президентка Молдови Майя Санду вважає, що вибухи у непідконтрольній Кишиневу "ПМР" пов'язані з силами всередині невизнаного регіону. Натомість в Києві переконані, що це - спроби дестабілізації з боку РФ.
Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС 03.03.2022

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Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет 21.02.2022

Молдова довго пишалася своїм нейтральним статусом. Однак конфлікт навколо України змусив по-новому подивитися на речі й замислитися: що робити з вразливістю країни у випадку можливої російської агресії?
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Молдова оголосила про погашення заборгованості перед "Газпромом", яка виникла через різницю у тарифах. Російський монополіст погрожував призупинити постачання блакитного палива країні.
У Молдові затримали генпрокурора за підозрою в корупції

У Молдові затримали генпрокурора за підозрою в корупції 06.10.2021

Генпрокурору Молдови Олександру Стояногло закидають зловживання службовим становищем та корупцію. Він назвав те, що з ним трапилось, "зведенням рахунків" з боку президентки Майї Санду.
Президент Німеччини пообіцяв Молдові підтримку Берліна на шляху реформ

Президент Німеччини пообіцяв Молдові підтримку Берліна на шляху реформ 29.09.2021

Під час візиту до Кишинева президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Молдові підтримку у проведенні реформ та зближенні з Європейським Союзом, якому "потрібні стабільні та процвітаючі східні сусіди".
Зеленський обговорив з президенткою Молдови Санду економічну співпрацю

Зеленський обговорив з президенткою Молдови Санду економічну співпрацю 27.08.2021

Під час візиту до Молдови Володимир Зеленський обговорив з президенткою країни Майєю Санду торговельно-економічну та інфраструктурну співпрацю.
Зеленський прибув до Кишинева на святкування дня незалежності Молдови

Зеленський прибув до Кишинева на святкування дня незалежності Молдови 27.08.2021

Український президент Володимир Зеленський разом з президентами інших країн прилетів у Кишинів на святкування річниці незалежності Молдови.
Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт?

Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт? 11.08.2021

Уряд звільнив майже всіх держсекретарів міністерств і керівників деяких відомств. Може втратити свою посаду й генпрокурор. DW - з оцінками та прогнозами експертів.
У Молдові затвердили новий уряд

У Молдові затвердили новий уряд 06.08.2021

У Молдові привели до присяги новий уряд країни. Це вдалося зробити після кількох місяців політичної невизначеності в країні.
Відносини України з сусідами: чи є у Києва друзі?

Відносини України з сусідами: чи є у Києва друзі? 22.07.2021

Протягом останнього року відносини України вже з другим після Росії сусідом - Білоруссю - звелися нанівець. Водночас зв'язки з низкою інших сусідів стали кращими. Хто є хто серед сусідів України, - у матеріалі DW.
Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС

Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС 19.07.2021

Президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Майя Санду та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дали старт "асоційованому тріо" на рівні глав держав.
Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови 13.07.2021

Вперше в історії Молдови у парламенті країни абсолютну більшість матиме проєвропейська партія з курсом на реформи. Це - добра новина для Європи, вважає Александра Шерле.
Партія президентки Санду перемогла на парламентських виборах у Молдові

Партія президентки Санду перемогла на парламентських виборах у Молдові 12.07.2021

До парламенту Молдови проходять три сили - партія "Дія і солідарність", блок "Комуністи і соціалісти", а також партія "Шор". За попередніми підрахунками, партія президентки зможе самостійно сформувати уряд.
Молдова: на парламентських виборах попереду проєвропейська партія

Молдова: на парламентських виборах попереду проєвропейська партія 11.07.2021

Партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність" набирає, за попередніми оцінками, 46 відсотків голосів. За проросійський блок комуністів і соціалістів проголосували 33 відсотки виборців, кажуть у Кишиневі.
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