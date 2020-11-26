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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майкл Фінн".
Майкл Флінн - американський військовий і колишній радник президента США Дональда Трампа з питань безпеки. Майкл Флін був призначений радником з питань безпеки в адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа, але протримався на цій посаді менше місяця. Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, під час яких обговорювалося можливе скасування Вашингтоном санкцій стосовно Москви.
Колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон замінить на посаді радника президента США з питань національної безпеки генерала Герберта Макмастера. Це вже друга зміна на посаді за час президентства Трампа.