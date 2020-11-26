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Майкл Флінн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майкл Фінн".

Майкл Флінн - американський військовий і колишній радник президента США Дональда Трампа з питань безпеки. Майкл Флін був призначений радником з питань безпеки в адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа, але протримався на цій посаді менше місяця. Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, під час яких обговорювалося можливе скасування Вашингтоном санкцій стосовно Москви.

Дональд Трамп помилував свого колишнього радника Майкла Флінна

Дональд Трамп помилував свого колишнього радника Майкла Флінна 26.11.2020

Дональд Трамп незадовго до передачі повноважень президента США Джо Байдену помилував свого колишнього радника Майкла Флінна. Останній ще у 2017 році визнав, що збрехав ФБР про деталі своєї розмови з російським послом.
Вас звільнено! - вигнанці адміністрації Трампа

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа 21.12.2018

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW.
Суд в США відклав винесення вироку Майклу Флінну

Суд в США відклав винесення вироку Майклу Флінну 19.12.2018

Федеральний суддя заявив, що екс-радник Трампа з безпеки "продав свою країну", але винесення вироку відкладене, щоб Флінн продовжив співпрацю зі слідством.
Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера

Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера 18.12.2018

Вирок Майклу Флінну 18 грудня стане черговим успіхом спецпрокурора США в розслідуванні зв'язків Трампа з Росією. DW розповідає про ключових фігурантів "російської справи".
Мюллер просить суд не відправляти екс-радника Трампа за ґрати

Мюллер просить суд не відправляти екс-радника Трампа за ґрати 05.12.2018

Майкл Флінн дуже допоміг слідству щодо контактів команди Трампа з росіянами, пише Роберт Мюллер. Екс-радник президента давав свідчення 19 разів.
Трампу надіслали запитання у справі про російський слід

Трампу надіслали запитання у справі про російський слід 01.05.2018

Спецпрокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа список запитань в рамках розслідування імовірного втручання Москви в американські вибори, повідомляє NYT.
Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна

Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна 23.03.2018

Колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон замінить на посаді радника президента США з питань національної безпеки генерала Герберта Макмастера. Це вже друга зміна на посаді за час президентства Трампа.
Білий дім Трампа: робота на виліт

Білий дім Трампа: робота на виліт 14.03.2018

Очільник ФБР, директорка з комунікацій, економічний радник - жоден з них більше не працює на президента Трампа. Хтось пішов у відставку добровільно, когось звільнили. Уряд США нестабільний, як ніколи раніше.

І ти, Тіллерсоне..? Найгучніші відставки в команді Трампа (13.03.2018) 13.03.2018

Рекс Тіллерсон втратив посаду держсекретаря США в команді Дональда Трампа. Це не перша відставка в Білому домі. Найгучніші звільнення довкола Трампа - у добірці DW.
Чи призведе зізнання Флінна про зв'язки з Росією до імпічменту Трампа?

Чи призведе зізнання Флінна про зв'язки з Росією до імпічменту Трампа? 04.12.2017

Зізнання екс-радника президента США Майкла Флінна щодо можливого втручання РФ у президентські вибори має важливе значення для слідства. Однак, як це вплине на Дональда Трампа?
Трамп прокоментував зв'язки свого екс-радника Флінна з Росією

Трамп прокоментував зв'язки свого екс-радника Флінна з Росією 02.12.2017

Дональд Трамп вважає, що зізнання його колишнього радника Майкла Флінна щодо контактів з російським послом, не вказує на жодні домовленості передвиборчого штабу з Кремлем.
До контактів з РФ Майкла Флінна міг змусити зять Трампа або сам Трамп - ЗМІ

До контактів з РФ Майкла Флінна міг змусити зять Трампа або сам Трамп - ЗМІ 02.12.2017

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер міг примушувати Майкла Флінна до контактів з Росією, повідомляє низка американських ЗМІ. Сам Флінн визнав, що повідомляв перехідній команді Трампа про свої контакти з РФ.
Колишній радник Трампа визнав, що брехав ФБР про зв'язки з Росією

Колишній радник Трампа визнав, що брехав ФБР про зв'язки з Росією 01.12.2017

Екс-радник Дональда Трампа, генерал у відставці Майкл Флінн визнав себе винним у наданні ФБР неправдивої інформації про розмову з російським послом Сергієм Кисляком.
Екс-радник Трампа Майкл Флінн готовий до співпраці зі спецпрокурором Мюллером

Екс-радник Трампа Майкл Флінн готовий до співпраці зі спецпрокурором Мюллером 24.11.2017

Колишній радник Трампа Майкл Флінн, за даними ЗМІ, готовий до співпраці зі слідчими в рамках розслідування втручання Росії у президентські вибори у США.
NYT: Спецпрокурор США щодо РФ запитав у Білого дому документи на Майкла Флінна

NYT: Спецпрокурор США щодо РФ запитав у Білого дому документи на Майкла Флінна 05.08.2017

Спецпрокурор Роберт Мюллер у рамках розслідування про ймовірне втручання РФ у вибори президента США вперше запитав документи у Білого дому, повідомляє видання NYT.
Вас звільнено! - топ-посадовці США, яким Трамп вказав на двері (фотогалерея)

"Вас звільнено!" - топ-посадовці США, яким Трамп вказав на двері (фотогалерея) 01.08.2017

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW.
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