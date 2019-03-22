Майкл Джексон у Німеччині: скільки можна пробачити поп-іконі?

Твори живопису і скульптури, фотографії, просторові композиції, відеоінсталяції, - 134 роботи 53 маститих художників - від Енді Воргола до Пола Маккартні - експонуються у Бонні на виставці "Майкл Джексон: на стіні" ("Michael Jackson - On The Wall"), приуроченої до 60-річчя від дня народження та 10-річчя від дня смерті короля поп-музики, яка вже з успіхом пройшла у Лондоні і Парижі.
Відкриття експозиції, що поєднала образотворче мистецтво і музику, відбулося 22 березня у федеральному виставковому залі Bundeskunsthalle - і стало подією, сприйнятою у Німеччині більш ніж неоднозначно. А все тому, що навколо Майкла Джексона розгорівся новий скандал, причиною якого став двосерійний документальний фільм-розслідування "Залишаючи Неверленд", знятий на замовлення американського каналу HBO, і хто засуджує поп-ікону в педофілії. Чи доречно у такій ситуації проводити виставку, яка є свого роду гімном Джексону?
Експозиція як платформа для обговорення важливої теми
"Майкл Джексон - один з найвидатніших виконавців XX століття. Понад те, він входить до числа небагатьох поп-зірок, які зуміли вплинути на сучасне світове мистецтво. Виставка "Майкл Джексон: на стіні"- перша експозиція, у якій зроблено спробу відповісти на питання, як йому це вдалося. Вона не є присвятою королеві поп-музики і висловленням йому поваги, а досліджує феномен Джексона як артиста. Водночас, експозиція не оцінює співака через призму понять етики і моралі. і ми не вважали за необхідне змінювати її концепцію після показу фільму "Залишаючи я Неверленд". До того ж, зробити це за такий короткий час дуже непросто", - підкреслив у бесіді з DW директор Bundeskunsthalle нідерландський мистецтвознавець Рейн Вольфс (Rein Wolfs).
Директор Bundeskunsthalle Рейн Вольфс
Отож, боннський музей лише зводить Майкла Джексона в ранг "артиста номер один" - і це єдиний месидж, який він хоче донести до людей? Рейн Вольфс з такою постановкою питання не згоден. "Я сам недавно подивився фільм "Залишаючи Неверленд"- і був вражений. Мене шокували одкровення людей, які стверджують, що вони у дитинстві стали жертвами сексуальних домагань з боку Джексона. Моя тверда думка: тему сексуального насильства ні в якому разі не можна табуювати - навпаки, її просто необхідно широко обговорювати. і наша виставка не тільки може, а й повинна стати платформою для дискусій з цих питань. Водночас, ми - не юристи і не маємо права оголошувати вирок", - вказує мистецтвознавець. Проблемний бік іміджу короля поп-музики музей тематизує у рамках групових екскурсій, а також подіумних дискусій, пропонованих додатково до виставки. Одна з них пройде 7 квітня - цього дня на німецькому телебаченні покажуть фільм "Залишаючи Неверленд".
Чи має сенс бойкот?
Як би там не як, з виходом фільму "Залишаючи Неверленд" на телеканалі HBO ціла низка радіостанцій в Канаді, Великобританії, Новій Зеландії та Норвегії на знак протесту зняли з ефіру композиції у виконанні Джексона. Німецький філософ, професор Рурського університету в Бохумі Марія-Сибілла Лоттер (Maria-Sibylla Lotter) називає такого роду бойкот безрозсудним. "Мене подібна реакція жахає. Навіть якби оцінка якості робіт художника в прямій залежності від його вчинків була б і виправдана, бойкот все одно не має сенсу, оскільки публічні звинувачення не можуть бути прирівняні до судового вироку", - розмірковує вона в інтерв'ю DW.
Звинувачення в розбещенні малолітніх висувалися проти короля поп-музики і в попередні роки - ще за життя співака. На нього навіть двічі подавали до суду. Однак представлені позивачами описи сцен насильства судді визнали непереконливими і обидва рази встали на бік артиста. У документальному фільмі "Залишаючи Неверленд" детально описується схема, якої дотримувався Джексон, зачаровуючи і прив'язуючи до себе дітей. Але і в ньому не представлено жодних доказів. Чому ж ставлення до поп-зірки після показу цієї картини погіршилося набагато сильніше, ніж те було в минулому?
Вокзал на ранчо Джексона "Неверленд" у Каліфорнії
На думку Марії-Сібілли Лоттер, вся справа в тому, що документальний фільм наочно ілюструє зворотний бік іміджу Майкла Джексона і викликає цим сильніші емоції, ніж стаття в газеті, - у тих, хто цей фільм подивився, шокуючі свідчення чоловіків, які гостювали дітьми в маєтку поп-зірки, ще довго залишатимуться в пам'яті.
Зізнання куратора виставки
Один з експонатів виставки - відео-інсталяція, що демонструє епізоди яскравого шоу Майкла Джексона, інсценованого у 1992 році в Бухаресті. В іншому залі показані уривки його концерту в перерві між матчами в фіналі Суперкубку в січні 1993 року в Каліфорнії - одного з найуспішніших його виступів. Ще недавно голос співака і кадри, на яких закарбована його знаменита "місячна хода", заворожували. Сьогодні вони викликають неоднозначні асоціації.
Як зізнався на прес-конференції напередодні відкриття експозиції британський мистецтвознавець Ніколас Каллінан, куратор виставки "Майкл Джексон: на стіні" і директор Національної портретної галереї в Лондоні, що стала першим місцем проведення цієї виставки, він завжди уважно стежив за творчістю Джексона і захоплювався його талантом - але тепер, після нових звинувачень на адресу поп-зірки, на експозицію, куратором якої він є, дивиться іншими очима.
Виставка про Майкла Джексона в Бонні триватиме до 14 липня.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Король поп-музики
29 серпня Майклу Джексону виповнилося би 60 років. І після смерті цей титан розважального жанру, який до самого кінця не волів дорослішати, залишається найуспішнішим виконавцем в історії поп-музики. Багаторазовий лауреат "Греммі". Декілька десятків разів занесений в Книгу рекордів Гіннеса. За підрахунками численних джерел, кількість проданих в світі записів Джексона перевищує мільярд копій.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Трагічна новина
Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року внаслідок передозування лікарськими препаратами. Лише незадовго до того король поп-музики оголосив про свій майбутній відхід зі сцени після турне "This Is It". На фото: портрет Майкла Джексона роботи німецького художника Йоганнеса Карса (Johannes Kahrs).
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Геніальний єдиний витвір мистецтва
Майкл Джексон посідає особливе місце в пантеоні поп-культури. Він зробив значний внесок у розвиток не тільки музики, а й відеокліпів, танців та моди. Його образ, як показує робота Кіта Харінга та багатьох інших митців, став популярним мотивом у образотворчому мистецтві.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Родом з гетто
Майкл народився 29 серпня 1958 року в сім'ї Джозефа та Кетрін Джексон у кварталі, населеному переважно чорними, в місті Гері, штат Індіана. Він був восьмим з десяти дітей. Джексон розповідав, що часто плакав від відчуття самотності і відчаю після спілкування з батьком, який бив та морально принижував дітей.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Нещасливе дитинство
Дисципліною "з-під палки" батько Джексон перетворив своїх дітей у зірок шоу-бізнесу. Майкл дебютував на сцені в п'ятирічному віці і з братами Джермейном, Джекі, Тіто і Марлоном у складі групи The Jackson 5 активно гастролював, перемагав у конкурсах талантів і штурмував вершини американських чартів. У наступні роки він скаржився, що його дитинство було справлене в жертву успіху в шоу-бізнесі.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Прорив
Тріумфальний підйом на музичний Олімп почався в 1982 році. Майкл Джексон випустив сольний альбом Thriller з такими культовими синглами, як Billie Jean і Beat It. Thriller увійшов в історію як найуспішніший альбом у світі. Уже через два роки обсяги його продажів в США перевищили 20 мільйонів. На сьогодні по всьому світу продано більше 100 мільйонів копій цього альбому.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Метаморфози зовнішності
Життєві обставини спровокували низку оптичних метаморфоз короля поп-музики. Косметичні операції після нещасних випадків, порушення пігментації і небажання бути зовні схожим на ненависного батька - все це зіграло свою роль. З роками шкіра Джексона світлішала, його обличчя змінювалося, він носив маску - через страх перед інфекційними захворюваннями.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
На піку успіху
80-і роки були "золотою епохою" Майкла Джексона. Після Thriller вийшов альбом Bad і розійшовся тиражем, за різними джерелами, від 30 до 45 мільйонів примірників, встановивши рекорд за кількістю синглів, які побували на вершині хіт-параду. Для просування пластинки Джексон знявся в головній ролі в музичному фільмі "Місячна хода", в якому зібрані відеозаписи його живих концертів та відеокліпи.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Неверленд
У 1988 році Майкл Джексон купив ранчо в Каліфорнії. Маєток отримав назву Neverland - на честь казкової країни, де проживав улюблений літературний герой музиканта Пітер Пен. На земельній ділянці площею 10,8 квадратного кілометра був побудований парк розваг, зоопарк і кінотеатр. Частими гостями на ранчо були діти, в тому числі хворі або з соціально проблемних верств суспільста.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Рекордний тур
Другий сольний концертний тур Майкла Джексона був організований в підтримку його восьмого студійного альбому Dangerous (1991). Джексон стартував на Олімпійському стадіоні в Мюнхені 27 червня 1992 року, а фінальний концерт дав 11 листопада 1993 в Мехіко.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Джексон у Німеччині
Не лише заради концертних виступів, а й для власної розваги Майкл Джексон неодноразово приїздив до Німеччини. Тут він двічі (1997 і 1998 року) відвідав парк розваг Phantasialand неподалік від Кельна, щоб покататися на улюблених німецьких "американських гірках", неодноразово бував у Гамбурзі та був гостем німецького телебачення.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Любов чи інсценування?
У 1994 році король поп-музики одружився з дочкою короля рок-н-ролу. Шлюб Майкла Джексона і Лізи Марії Преслі протримався лише 20 місяців. Ходили чутки, що він був лише інсценуванням. Згодом Преслі скаже: "Я була закохана в нього". Але вона не хотіла бути "частиною його піар-машини". Уже перший публічний поцілунок, за її словами, був організований менеджером Джексона.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Батько трьох дітей
У листопаді 1996 року, після розлучення з Преслі, з якою Джексон зберіг дружні стосунки, співак одружився з Деббі Роу (на фото). Колишня медсестра народила йому двох дітей: сина Прінса Майкла I та доньку Періс. У 1999-му Деббі Роу і Майкл Джексон розлучилися. Другий син - Прінс Майкл Джексон II - народився 21 лютого 2002 року від сурогатної матері.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Берлінська помилка
З молодшим сином Джексона пов'язана скандальна історія. У Берліні співак налякав фанатів, показуючи їм Прінса. Він тримав малюка за перилами балкона готелю "Адлон" однією рукою і, як могло здатися здалеку, мало не за шию. Потім співак визнав, що від збудження втратив контроль над собою і зробив величезну помилку. "Я би ніколи не поставив під загрозу життя своїх дітей", - заявив Майкл Джексон.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Месіанський меседж
З 90-х років зовнішній вигляд Майкла Джексона стає все більш андрогенним, а поведінка - дедалі ексцентричнішою. У відеокліпах і текстах домінують месіанські мотиви. Врятувати світ можливо лише тоді, сказав Джексон у 2001 році, якби усі люди були безневинними, як діти. У 1996-97 роках співак здійснив своє останнє світове турне "HIStory".
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Падіння зірки
Майкл Джексон двічі поставав перед судом за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх, обидва рази - хлопчиків. Після першого разу сторони уклали мирову: співак заплатив велику суму. Вдруге - Джексона виправдали. Проте, постраждала не тільки репутація співака. Після суду світ побачив фізично і психологічно зламану людину.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Повернення не відбулося
У березні 2009 року Майкл Джексон несподівано оголосив про своє повернення - розпродаж квитків на турне "This Is It" перевершив всі очікування. Проте висловлювалися і сумніви щодо того, чи зможе співак фізично витримати 50 запланованих виступів. 25 червня 2009 року, за 18 днів до першого концерту у Лондоні, світ дізнався про смерть Майкла Джексона.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Королівське прощання
Іще за життя Майкла Джексона називали, з подачі близької подруги Елізабет Тейлор, королем поп-музики. Титул настільки добре підходив Джексону, що музичне товариство визнало його офіційно. Поховання співака відбулося з відповідною до цього титулу помпою.
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Майкл Джексон. Легенди не вмирають
Іконічна зірка
Будучи рекордсменом шоу-бізнесу з благодійності, згідно з Книгою рекордів Гіннесса, Джексон вклав сотні мільйонів доларів у десятки підтримуваних ним благодійних організацій та власний фонд Heal the World. Безцінний його величезний внесок у світову музичну індустрію. На фото скульптура "Майкл Джексон і Баблз" роботи Джеффа Кунса.
Автор: Елла Володіна, Ольга Войтович, Маріанна Присяжнюк