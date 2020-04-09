 Майже 9 тисяч українців хочуть повернутися додому з-за кордону - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2020

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Новини

Майже 9 тисяч українців хочуть повернутися додому з-за кордону - Кулеба

Понад 15 тисяч українців зареєструвалися в програмі "Захист" міністерства закордонних справ України. З них 8 850 людей хочуть повернутися в Україну, повідомив Дмитро Кулеба.

Майже 9 тисяч українців за кордоном хочуть повернутися на батьківщину, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба

Майже 9 тисяч українців за кордоном хочуть повернутися додому, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба

15 369 громадян України, які нині перебувають за межами країни, зареєструвалися у програмі "Захист" міністерства закордонних справ України. З них 8 850 людей бажають повернутися додому, повідомив міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, 10 квітня.

"Станом на зараз у нас трохи збільшилася кількість громадян, які звернулися по допомогу до посольств та консульств, фактично стали учасниками програми "Захист", це 15 369 громадян. Ще на початку цього тижня їх було 14 тисяч із копійками, тому у нас в районі однієї тисячі є збільшення", - цитує його агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що понад 6 тисяч українців готові залишатися за кордоном і чекати на завершення карантину. "6 230 громадян готові залишатися за кордоном, вони перебуватимуть на постійному зв'язку з посольствами, консульствами, отримуватимуть необхідну допомогу. 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну", - додав він.

Понад 1,5 тисячі українців за кордоном залишилися без страхування

Більше 1,5 тисячі українців за кордоном, які через карантин не змогли повернутися в Україну, залишилися без страхового поліса. "Ми виявили нову проблему, яка почала з'являтися у наших громадян, які застрягли за кордоном, - це завершення терміну дії полісів страхування. Таких громадян, які залишилися без чинного поліса страхування, зараз 1 546", - зазначив міністр, передає інформагенція "Українські Новини".

Кулеба розповів, що доручив співробітникам МЗС провести консультації з ключовими страховими компаніями, які обслуговують українських туристів, щоб їм продовжили строк дії страхових полісів у зв'язку з форс-мажорними обставинами на той час, який вони будуть перебувати за кордоном.

Обов'язкова обсервація для українців, що прибувають з-за кордону

Як повідомлялося, 29 березня уряд України ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з інших країн. Про облаштування місць перебування громадян, транспортування та медичне спостереження має попіклуватися місцева влада.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибувають з-за кордону.

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