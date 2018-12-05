Майбутній уряд Бразилії відмовиться від міграційного пакту ООН

Майбутній міністр закордонних справ Бразилії Ернесто Араужо заявив у понеділок, 11 грудня, що уряд нещодавно обраного президента країни Жаіра Болсонару "відсторониться" від міграційного пакту ООН. Заява прозвучала буквально за кілька годин після того, як чинний уряд Бразилії підтримав пакт, інформує агенція dpa.

Як заявив Араужо у своєму мікроблозі Twitter, глобальний міграційний пакт є неадекватним інструментом для подолання проблеми міграції. "Питання імміграції мають вирішуватися не на глобальному рівні, а радше з огляду на реальність і суверенне право кожної країни", - зазначив Араужо.

Нагадаємо, ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили 10 грудня в Марокко. Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу.

Після завершення перемовин про своє рішення не підписувати документ оголосили, зокрема, Австрія, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія та Словаччина. Окрім цих країн ЄС, пакт ООН також відмовилися підписувати Австралія та Ізраїль. США оголосили про свою неучасть ще на етапі переговорів.

У міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Пакт має ще бути ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН.