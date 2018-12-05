 Майбутній уряд Бразилії відмовиться від міграційного пакту ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Майбутній уряд Бразилії відмовиться від міграційного пакту ООН

Уряд новобораного президента Бразилії Жаіра Болсонару "відсторониться" від участі у міграційному акті ООН, повідомив майбутній голова МЗС Бразилії. Країни світу ухвалили пакт 10 грудня у Марракеші.

Майбутній очільник МЗС Бразилії Ернесто Араужо

Майбутній очільник МЗС Бразилії Ернесто Араужо

Майбутній міністр закордонних справ Бразилії Ернесто Араужо заявив у понеділок, 11 грудня, що уряд нещодавно обраного президента країни Жаіра Болсонару "відсторониться" від міграційного пакту ООН. Заява прозвучала буквально за кілька годин після того, як чинний уряд Бразилії підтримав пакт, інформує агенція dpa.

Як заявив Араужо у своєму мікроблозі Twitter, глобальний міграційний пакт є неадекватним інструментом для подолання проблеми міграції. "Питання імміграції мають вирішуватися не на глобальному рівні, а радше з огляду на реальність і суверенне право кожної країни", - зазначив Араужо.

DW.COM

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції. Він закликає країни світу долучитися до пакту, що має бути ухвалений на конференції у Марокко 10-11 грудня. (09.12.2018)

На початку дводенної конференції у Марокко лідери країн світу ухвалили міграційний пакт ООН. Деякі країни ЄС і світу відмовились підтримати документ. (10.12.2018)

Колишній десантник Жаір Болсонару, відомий своїми крайніми правими поглядами, отримав підтримку понад 55 відсотків виборців. Він пообіцяв захищати конституцію, демократію та свободу. (29.10.2018)

Нагадаємо, ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили 10 грудня в Марокко. Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу.

Після завершення перемовин про своє рішення не підписувати документ оголосили, зокрема, Австрія, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія та Словаччина. Окрім цих країн ЄС, пакт ООН також відмовилися підписувати Австралія та Ізраїль. США оголосили про свою неучасть ще на етапі переговорів.

У міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Пакт має ще бути ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН.

Також за темою

Migration Jemen Äthiopien

Про що насправді йдеться у міграційному пакті ООН 10.12.2018

На саміті у Маракеші 10-11 грудня країни ООН схвалили міграційний пакт. Деякі лідери відмовились, завивши, що документ шкодить суверенітету держав. Але чи так це?

Реклама

Докладно

default

Громади без вибору

Як воєнний стан загальмував децентралізацію у регіонах України. 

Ukraine Bettler in Kiew (picture-alliance/dpa)

Як вижити на мінімальну пенсію в Україні (відео)

48 гривень на день. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  