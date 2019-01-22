Майбутнє Google і Ко.: більше ризиків, ніж користі?

Сім тисяч "айтішників" з усього світу зібралися в каліфорнійському містечку Маунтін-В'ю: розробники, програмісти, студенти. Всіх їх об'єднує захват від Google. "Тут так класно", - ділиться враженнями китаянка Ю Ву. Вона працює у передмісті Шанхаю в компанії Alibaba і вперше бере участь у конференції розробників "Google I/O". "Сподіваюся, я зможу багато чого дізнатися тут, адже у Google особлива структура компанії, до якої ми ставимося з великою повагою", - каже китаянка.

Китайці і американці разом

Нині між Китаєм і Сполученими Штатами розгортається торговельна війна: Дональд Трамп погрожує Пекіну новими штрафними митами, які, утім, можуть нашкодити і цифровим гігантам кремнієвої долини. Ці країни борються за лідерство у технологічній революції. Але на конференції Google китайці і американці разом розмірковують над кращими програмними рішеннями, так само як і європейці, індійці і представники Латинської Америки.

"Ми йдемо шляхом від компанії, яка допомагає вам знайти відповіді до компанії, яка допомагає вам розв'язувати проблеми", - зазначив, виступаючи перед програмістами з усього світу, виконавчий директор Google Сундар Пічаї. Його виступ зустріли оваціями. Так само із захватом аудиторія зустріла презентацію низки новинок, передовсім "Next Generation Google Assistant". Обсяг пам'яті, який займає програма, що на ній базується асистент, розробникам вдалося скоротити зі 100 гігабайт до 0,5 гігабайта. Тепер асистент може працювати навіть на смартфонах в режимі офлайн. Швидкість роботи вдалося підняти вдесятеро.

Жодного слова на незручні теми

Натомість про незручні теми керівництво Google мовчить: жодного слова про критику курсу компанії, нуль реакції на протести співробітників проти замовчування випадків сексуальних домагань. Ставки однак доволі високі. Ще ніколи Google не перебував під таким потужним вогнем критики, як упродовж останніх місяців. Критика на адресу компанії лунає і з боку американських політиків.

Російський вплив на президентські вибори в США 2016 року спричинив суспільну дискусію про захист даних і дезінформацію у цифровому світі. Відтоді політики у Вашингтоні дебатують про висновки з цієї афери. Лунають такі пропозиції як ухвалення закону про захист даних на кшталт того, який існує в країнах Європейського Союзу, подекуди навіть чути вимогу примусового розділення цифрового гіганта на окремі компанії. На конференції у Каліфорнії менеджери Google наголошують на своїй відданості вимогам про захист даних і обіцяють надалі працювати у цьому напрямку.

Скепсис зростає

Чи можна говорити про те, що на цифровий світ чекає нова доба? Жияна Фенга, розробника програмного забезпечення для платформи з оренди житла Airbnb, це запитання змушує замислитися. "Ще п'ять років тому ми всі вірили, що користь від великих технологічних компаній більша, ніж пов'язані з ними ризики. Google і Facebook і досі переконані, що вони все роблять правильно, але чимало людей стали скептичними", - визнає програміст. Але він одразу поспішає і з компліментом: все ж таки Google відкритий до критики і визнає значимість захисту даних і прав людини.

Більш ретельно ставитися до захисту власних даних - це насамперед відповідальність самих користувачів, вважає Міхай Адріан Неаску. Він приїхав до Кремнієвої долини з Румунії. "Користувач дає нам згоду на використання своїх даних. Він має бути свідомий того, що у всього є своя ціна. Якщо він хоче отримати послугу, то для цього нам потрібні його дані", - каже Неаску.

Конференція Google у Кремнієвій долині дає натхнення кожному програмісту, впевнена Ю Ву з Китаю. Як і інші учасники, вона називає "Google I/O" унікальним шансом для обміну думками і досвідом. Наприклад, щодо Google Lens. Якщо скерувати камеру на вивіску або документ, цей додаток може прочитати побачене вголос і перекласти. Дуже корисно для людей, в яких труднощі з читанням або для подорожніх без знання мови. Утім, можливо, дітям краще такий додаток не давати. Щоб вони бува не подумали, що вчитися читати чи вчити мови і не треба.