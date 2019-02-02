Мадуро відкинув ультиматум щодо оголошення нових виборів у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив ультиматум європейських держав щодо оголошення у країні нових президентських виборів. Увечері в неділю, 3 лютого, коли спливав термін, який встановили європейські країни, Мадуро повторив своє відмову. "Вони намагаються загнати нас ультиматумами в кут, аби примусити нас до надзвичайної ситуації конфронтації", - заявив він в ефірі іспанського телеканалу La Sexta. Він додав, що не буде "піддаватися тиску".

"Чому Європейський Союз каже країні, в якій вже відбулися вибори, що вона повинна повторити свої президентські вибори, оскільки їх не виграли їхні союзники з правого крила", - зазначив Мадуро, цитує агентство AFP. Водночас президент Венесуели підтримав проведення зустрічі контактної групи з представників країн Латинської Америки та ЄС у столиці Уругваю Монтевідео, оскільки це може призвести до "діалогу між венесуельцями для розв'язання наших питань". Він також знову закликав опозиційного лідера Хуана Гуайдо до переговорів, які той раніше відкинув.

Очікується, що сім держав ЄС, які висунули ультиматум Мадуро, оприлюднять 4 лютого спеціальну заяву. Також цього дня відбудеться зустріч представників держав так званої "Групи Ліми" (Канада та 13 латиноамериканських країн) в Оттаві щодо ситуації у Венесуелі та подальших дій.

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Його інавгурація відбулася 10 січня 2019 року. Більшість західних держав вважають, що вибори не були демократичними, та не визнають легітимність другого терміну Мадуро. 22 січня в Каракасі і інших містах країни почалися акції протесту проти Мадуро. За добу опозиційний лідер, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента.

Тимчасовим главою Венесуели Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. Низка європейських країн, серед яких і Німеччина, вимагали від Мадуро до кінця дня 3 лютого оголосити про проведення в країні нових виборів президента. В іншому разі вони обіцяли визнати тимчасовим главою держави Хуана Гуайдо. Замість цього 2 лютого Мадуро запропонував провести в країні у 2019 році парламентські вибори, які раніше були заплановані на кінець 2020 року.