 МАГАТЕ: Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

МАГАТЕ: Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди

Запаси збагаченого урану та важкої води в Ірані зросли, втім продовжують залишатися в межах, зафіксованих ядерною угодою, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Атомна електростанція в Ірані

Атомна електростанція в Ірані

Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди, попри те, що запаси збагаченого урану та важкої води в країні зросли, повідомило у п'ятницю, 31 травня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Станом на 26 травня Іран мав 125,2 тонни важкої води, що на 0,4 тонни більше, ніж було в лютому, однак все ще нижче встановленої межі в 130 тонн. При цьому на 20 травня запаси іранського низькозбагаченого урану складали 174,1 кілограма у порівнянні з 163,8 кілограма у лютому. Ліміт низькозбагаченого урану складає для Ірану 300 кілограмів. Це перший звіт МАГАТЕ з моменту часткового виходу Ірану з ядерної угоди.

Водночас у доповіді МАГАТЕ зазначено, що в Ірану є кілька новіших та потужніших центрифуг, які використовуються для збагачення урану та можуть стати потенційною проблемою. "Технічні дискусії щодо центрифуг IR-6 тривають", - зазначено в повідомленні.

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Нагадаємо, у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було.

Однак, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди й звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Надалі США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з країною.

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено численними перевірками Міжнародним агентством з атомної енергії. Тож в ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном. 8 травня Тегеран повідомив Китай, Францію, Німеччину, Росію та Великобританію про намір відмовитися від дотримання деяких умов ядерної угоди.

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