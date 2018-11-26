Маас: Участь ФРН у "Північному потоці-2" допомагає відстоювати інтереси України

Участь Німеччини у будівництві газогону "Північний потік-2" допомагає відстоювати інтереси України. Про це в понеділок, 3 грудня, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

Він зазначив, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала від російського президента Володимира Путіна запевнення, що транзит газу територією України буде збережений і після введення в дію газопроводу. У випадку, якщо Німеччина припинить політичну підтримку будівництва газогону, інструментів для тиску на Росію в неї не буде.

"Вихід з цього проекту означатиме відмову від цих політичних вимог. Не залишиться нікого, хто буде відстоювати транзит газу через Україну", - зазначив Маас, цитує агенція dpa. Він додав, що навіть без участі німецьких компаній росіяни добудують "Північний потік-2".

Україна виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1200 кілометрів, оскільки непокоїться через можливу втрату статусу транзитера газу. Активно критикують проект також Польща і країни Балтії, котрі застерігають ЄС від залежності від російського газу. Проти газового проекту виступає і адміністрація президента США Дональда Трампа.

Німеччина, у свою чергу, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер. Оператором проекту газогону є підприємство Nord Stream 2 AG, "дочка" російського концерну "Газпром". Угоди про фінансування проекту Nord Stream 2 AG підписала з французькою ENGIE, австрійською OMV, нідерландсько-британською Shell, німецькими Uniper та Wintershall..